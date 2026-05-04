Ντέμης: «Ο Μπενίτεθ είπε για πολλές μεταγραφές - Τι να πω, ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει και το καλύτερο ρόστερ από όλους»

Ο Ντέμης Νικολαΐδης μίλησε στην εκπομπή Monday FC της NOVA για το ισόπαλο ντέρμπι της Λεωφόρου αλλά στάθηκε και στα όσα ειπε ο Ράφα Μπενίτεθ στη συνέντευξη Τύπου.

Ο παλαίμαχος επιθετικός τόνισε πως «η ΑΕΚ έκανε καλή εμφάνιση, θα έπρεπε να κερδίσει και σύμφωνα με τα στατιστικά» ενώ για τον τεχνικό του Παναθηναϊκού και τα όσα είπε, επισήμανε «Ο Μπενίτεθ δεν έχει δώσει ταυτότητα στην ομάδα παρότι είναι αρκετούς μήνες εκεί. Δεν έχει συγκεκριμένο στυλ. Από την άλλη έχει τρομερό ρόστερ. Άκουσα τον Μπενίτεθ να λέει για πολλές μεταγραφές. Ένα νούμερο μεγάλο. Τι να πω. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά μπορεί να έχει και το καλύτερο ρόστερ από όλους».

Αναλυτικά όσα είπε: «Δεν ξέρεις τι θα παίξει σε κάθε ματς ο Παναθηναϊκός. Ο Μπενίτεθ δεν έχει δώσει ταυτότητα στην ομάδα παρότι είναι αρκετούς μήνες εκεί. Δεν έχει συγκεκριμένο στυλ. Από την άλλη έχει τρομερό ρόστερ. Άκουσα τον Μπενίτεθ να λέει για πολλές μεταγραφές. Ένα νούμερο μεγάλο. Τι να πω. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά μπορεί να έχει και το καλύτερο ρόστερ από όλους. Όταν μια ομάδα δεν πάει καλά, κανείς δεν φτάνει την απόδοση που μπορεί. Πρέπει να φτιάξει η ομάδα για να αποδώσουν. Με το που έμεινε με δέκα παίκτες ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος, πιο προσεκτικός. Και χτυπούσε με θάρρος στην επίθεση. Με σημαία τον Τεττέη, δεν κοβόταν. Στο τέλος πήγε να πάρει και το παιχνίδι. Αυτό που είδαμε έχει να κάνει με την ποιότητα των παικτών του Παναθηναϊκού. Κέρδιζε μονομαχίες, έβγαλε εγωισμό και είναι και καλοί παίκτες. Πήρε ισοπαλία με δέκα παίκτες λόγω των παικτών. Και ο Τσέριν έχει κάνει πολύ καλό ματς», ανέφερε αρχικά για τον Παναθηναϊκό.

Για την ΑΕΚ πρόσθεσε: «Η ΑΕΚ έχει τρεις με τέσσερις καλές ευκαιρίες. Του Περέιρα, του Βάργκα που είναι η μεγαλύτερη του ματς. Αυτές είναι οι δύο μεγάλες από όσες έκανε. Σκέφτηκε η ΑΕΚ και λίγο στο τέλος μην το χάσει. Ήταν λίγο απρόσεκτη και δεν περίμενε τον Παναθηναϊκό να βγαίνει θαρραλέα μπροστά. Όμως μπήκε στο ματς να κλείσει τον Παναθηναϊκό και να σκοράρει, αλλά οι ευκαιρίες δεν γίνονται πάντα γκολ. Η ΑΕΚ κυριάρχησε στην αρχή, αλλά βγήκε ισόπαλο το αποτέλεσμα. Τι δεν μου άρεσε; Οι φάσεις που έφαγε στο τέλος, με τον Παναθηναϊκό να έχει παίκτη λιγότερο και την ΑΕΚ να αμύνεται αφήνοντας τόσα κενά. Ο Παναθηναϊκός έκανε υπέρβαση».

Στη συνέχεια αναλύοντας το παιχνίδι της Λεωφόρου, τόνισε πως η ΑΕΚ θα έπρεπε να είχε πάρει τη νίκη:«Όταν παίζεις με παίκτη παραπάνω έχεις ένα πλεονέκτημα, αλλά η διαφορά δεν είναι τεράστια. Ειδικά στα ντέρμπι. Κυρίως μειώνεται η επιθετική ικανότητα και όχι η αμυντική ικανότητα της ομάδας με δέκα παίκτες. Γιατί αμύνεται με τους ίδιους. Απλά θέλει παραπάνω τρέξιμο. Και η ΑΕΚ έκανε καλή εμφάνιση, θα έπρεπε να κερδίσει και σύμφωνα με τα στατιστικά. Ο Παναθηναϊκός είναι μια επικίνδυνη ομάδα που δεν μπορώ να διαβάσω. Ο Μαρίν θα πω επίσης ότι είναι ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ μαζί με τον Πινέδα. Αυτή είναι η δύναμη της φετινής ΑΕΚ».