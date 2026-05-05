Ανανεώνει με την Μπράιτον τον Τζίμα-Κωστούλα ο Χιούρτζελερ

Σε συμφωνία για νέο πολυετές συμβόλαιο ήρθαν Μπράιτον και Φάμπιαν Χιούρτζελερ. Οι «Γλάροι» είναι πολύ ικανοποιημένοι με τον 33χρονο τεχνικό και έτσι θέλουν να συνεχίσουν την κοινή τους πορεία και τα επόμενα χρόνια.
Έτσι, ο Γερμανός προπονητής θα παραμείνει στο τιμόνι της Μπράιτον των Μπάμπη Κωστούλα και Στέφανου Τζίμα, παρότι αρκετές ομάδες τον ήθελαν στον πάγκο τους, συμπεριλαμβανομένης και της Λεβερκούζεν.
🚨💥 EXCLUSIVE | Fabian Hürzeler new contract - DONE DEAL ✔️— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 4, 2026
All details of a new long-term contract with Brighton have now been agreed. Signing soon.
Brighton are 100% satisfied and are planning the future with Hürzeler. 33 y/o will stay despite other approaches, including… pic.twitter.com/72kkvNyR8P