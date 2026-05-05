Ανανεώνει με την Μπράιτον τον Τζίμα-Κωστούλα ο Χιούρτζελερ

Στο τιμόνι της Μπράιτον θα παραμείνει ο Φαμπιάν Χιούρτζελερ, με τον Γερμανό να ανανεώνει με τους «Γλάρους».

Σε συμφωνία για νέο πολυετές συμβόλαιο ήρθαν Μπράιτον και Φάμπιαν Χιούρτζελερ. Οι «Γλάροι» είναι πολύ ικανοποιημένοι με τον 33χρονο τεχνικό και έτσι θέλουν να συνεχίσουν την κοινή τους πορεία και τα επόμενα χρόνια.

Έτσι, ο Γερμανός προπονητής θα παραμείνει στο τιμόνι της Μπράιτον των Μπάμπη Κωστούλα και Στέφανου Τζίμα, παρότι αρκετές ομάδες τον ήθελαν στον πάγκο τους, συμπεριλαμβανομένης και της Λεβερκούζεν.