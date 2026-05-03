Τσίτσκας-Στύλος: «Θέλουμε το νταμπλ για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ» (vid)

«Το... χρωστούσαμε στον ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια», ανέφεραν χαρακτηριστικά Πασχάλης Στύλος και Παναγιώτης Τσίτσκας, δύο εκ των πρωταγωνιστών, της «ασπρόμαυρης» και πρωταθλήτριας Κ19, βάζοντας ως επόμενο στόχο το νταμπλ.

Μία χρονιά κυριαρχίας βαδίζει προς το τέλος με τα παιδιά των Τσιαπακίδη-Χάγκαν να παραμένουν αήττητα, δείχνοντας «ασυγκράτητοι» με το βλέμμα στο νταμπλ.

Η πρώτη κούπα ήρθε, αυτή του πρωταθλήματος, με την χθεσινή (2/5) φιέστα στη Σουρωτή, η οποία σηκώθηκε στον ουρανό της Θεσσαλονίκης δια χειρός αρχηγού Παναγιώτη Τσίτσκα, ο οποίος στις δηλώσεις του υπογράμμισε:

«Πάρα πολύ περήφανοι. Είναι η ανταμοιβή για τους κόπους όλων αυτών των χρόνων. Το χρωστούσαμε στον ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια. Φυσικά δεν σημαίνει τίποτα. Προχωράμε και συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά».

Η επιθετική πολυφωνία ήταν από τα βασικά στοιχεία της «ασπρόμαυρης» επιτυχίας, με έναν εκ των πρώτων σκόρερ του Δικεφάλου, τον Πασχάλη Στύλο, να βάζει ως στόχο το νταμπλ (και) για τα 100 χρόνια της ομάδας.

«Συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω πως από την αρχή της χρονιάς ο καθένας και όλη η ομάδα, το σταφ και οι παίκτες, δουλέψαμε πολύ σκληρά. Θεωρώ ότι το αξίζαμε, όπως είπε και ο Πάνος (σ.σ. Τσίτσκας), ήταν η ανταμοιβή των κόπων μας. Το σημαντικό είναι να μείνουμε συγκεντρωμένοι μέχρι το τέλος. Έχουμε και άλλο στόχο. Πήραμε το πρωτάθλημα, αλλά έχουμε και το Κύπελλο. Θέλουμε να κάνουμε το νταμπλ για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ».