Λευκή ισοπαλία και αντίο Ευρώπη για την Αταλάντα

Η Αταλάντα αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς τέρματα με την Τζένοα και έμεινε και μαθηματικά εκτός Ευρώπης.

Στο τελευταίο ματς της ημέρας, η Αταλάντα έχασε βαθμούς στο Μπέργκαμο (0-0) από την αδιάφορη Τζένοα και ουσιαστικά αποχαιρετάει τον στόχο της συμμετοχής στην Ευρώπη την επόμενη σεζόν καθώς συμμετοχή εξασφαλίζουν οι έξι πρώτες.

Οι γηπεδούχοι πάλεψαν για το τρίποντο, αλλά βρήκαν απέναντι τους μια στιβαρή άμυνα, που δεν μπορούσαν να την διασπάσουν, έτσι έμειναν στο μηδέν σε μια καταδικαστική ισοπαλία για την Αταλάντα.

Επόμενη αγωνιστική για την ομάδα από το Μπέργκαμο απέναντι στη Μίλαν στο Μιλάνο, ενώ η Τζένοα αντιμετωπίζει την Φιορεντίνα στην Φλωρεντία.