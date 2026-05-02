Ξέσπασε ο Ριέρα: «Δεν είμαστε μπαρ ή τσίρκο»

Ο προπονητής της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, ξέσπασε σε συνέντευξη Τύπου με αφορμή δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για έντονη αντιπαράθεσή του με ποδοσφαιριστές του.

Ο Ριέρα πήρε σχετικά με κάποια δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας και έκαναν λόγο για έντονη αντιπαράθεσή του με ποδοσφαιριστές του, κατηγορώντας τους δημοσιογράφους ότι λένε ψέματα.

«Δεν έχω θέμα με κανέναν παίκτη. Δεν είμαστε μπαρ ή τσίρκο. Είμαστε μια επαγγελματική ποδοσφαιρική ομάδα. Υπάρχει δηλητήριο έξω από την ομάδα, όχι μέσα. Έχουμε φανταστική σχέση με τους ποδοσφαιριστές, μιλάμε και δουλεύουμε πολύ. Δεν μπορώ να υποσχεθώ νίκες, αλλά υπόσχομαι ότι κάθε παίκτης θα δίνει το 100% του για την ομάδα. Τα υπόλοιπα είναι γελοιότητες.

Δεν μπορώ να δεχθώ τα ψέματα. Δεν είμαι μαριονέτα, είμαι ο προπονητής και απιτώ σεβασμό. Οπότε, όταν γράφετε κάτι να προσέχετε, όχι για εμένα, αλλά για τους φίλους της ομάδας που αξίζουν να γνωρίζουν την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι είχαμε μια ανοιχτή προπόνηση πριν από δύο μέρες. Είδατε κανένα πρόβλημα εκεί; Θέλετε να δημιουργήσετε την εντύπωση ότι όλα είναι άσχημα. Τίποτα δεν είναι άσχημο».