Εξιτήριο πήρε ο αντιπρύτανης του ΑΠΘ που δέχθηκε επίθεση - Ο νέος κανονισμός των εστιών η αιτία

Εξιτήριο έλαβε ο αντιπρύτανης του ΑΠΘ, Ιάκωβος Μιχαηλίδης από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ. Ο αντιπρύτανης δέχθηκε επίθεση από αγνώστους, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο.

Οι πρυτανικές αρχές ανέφεραν πως ο προπηλακισμός έγινε από ομάδες φοιτητών, με στόχο «την ακύρωση συλλογικής ομόφωνης απόφασης της Συγκλήτου σχετικά με τον Κανονισμό των Φοιτητικών Εστιών».

«Τέτοια φαινόμενα δεν έχουν καμία θέση στο δημόσιο Πανεπιστήμιο. Εκφράζουν μια ισχνή μειοψηφία που επιχειρεί να επιβάλει τη βούλησή της με μέσα εκφοβισμού, προσβάλλοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και υπονομεύοντας την ακαδημαϊκή ελευθερία και τη θεσμική λειτουργία» τονίζουν οι πρυτανικές αρχές.

Ακόμη, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «θα προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την προστασία των φοιτητών, των φοιτητριών και του προσωπικού του Ιδρύματος, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του», προσθέτοντας πως «η ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές είναι μηδενική».

Τι προβλέπει ο εσωτερικός κανονισμός για τις εστίες

Αφορμή της επίθεσης που δέχθηκε ο αντιπρύτανης του ΑΠΘ ήταν ο εσψτερικός κανονισμός της Συγκλήτου για τις φοιτητικές εστίες.

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό -που έχει εγκριθεί από τον Μάρτιο-, κάθε δικαιούχος φοιτητής οφείλει να υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό πριν πάρει δωμάτιο στην εστία. Σε αυτό το συμφωνητικό πρέπει να δεσμευτεί πως θα είναι για προσωπική του χρήση, δεν θα παραχωρεί σε δεύτερο πρόσωπο το δωμάτιο, ούτε καν σε συγγενικά πρόσωπα, ενώ και οι επισκέψεις θα πρέπει να γίνονται σε κοινόχρηστους χώρους.

Επίσης, απαγορεύει την παρουσία κατοικιδίων, την κατανάλωση αλκοόλ και το κάπνισμα, ακόμη και σε κοινόχρηστους χώρους, ενώ το κόστος των ζημιών που προκαλούν θα πρέπει να το πληρώσουν οι ίδιοι. Σε περίπτωση δίκλινου δωματίου, το κόστος μοιράζεται στη μέση, ενώ, για παν ενδεχόμενο, κατά την παράδοση του δωματίου ο χώρος θα βιντεοσκοπείται και θα ακολουθεί έλεγχος για ζημιές.

Μια διαδικασία απόλυτα συνήθης σε σπίτια όταν αποχωρεί ένας ενοικιαστής, με λίγα λόγια, η οποία διασφαλίζει την τάξη και το ότι τα δωμάτια δεν θα μένουν στα χέρια «αιώνιων» φοιτητών. Παράλληλα, στο συμφωνητικό υπάρχει και ο όρος αποβολής σε περίπτωση παραβίασής του.

Η ανακοίνωση του ΑΠΘ για την επίθεση

Οι πρυτανικές αρχές στην ανακοίνωσή τους ανέφεραν για την επίθεση:

«Ο προπηλακισμός από ομάδα φοιτητών και φοιτητριών, υποστηριζόμενης και από μέλη ΔΕΠ, με στόχο την ακύρωση συλλογικής ομόφωνης απόφασης της Συγκλήτου σχετικά με τον Κανονισμό των Φοιτητικών Εστιών, παραβιάζει κάθε έννοια θεσμικής τάξης και δημοκρατικής διαδικασίας. Οι αποφάσεις της Συγκλήτου είναι αποτέλεσμα νόμιμων, συλλογικών και διαφανών διαδικασιών και δεν υπόκεινται σε εκβιασμούς ή πιέσεις.

Εξαιτίας της έντασης και της επιθετικότητας, ο Αντιπρύτανης αναγκάστηκε να διακόψει προγραμματισμένη συνάντηση με διεθνή αντιπροσωπεία από Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ και μεταφέρθηκε επειγόντως στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας του είναι καλή», αναφέρεται στην ανακοίνωση των πρυτανικών αρχών που εστάλη στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

«Τέτοια φαινόμενα δεν έχουν καμία θέση στο δημόσιο Πανεπιστήμιο. Εκφράζουν μια ισχνή μειοψηφία που επιχειρεί να επιβάλει τη βούλησή της με μέσα εκφοβισμού, προσβάλλοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και υπονομεύοντας την ακαδημαϊκή ελευθερία και τη θεσμική λειτουργία.

Οι πρυτανικές αρχές δηλώνουν με σαφήνεια ότι θα προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την προστασία των φοιτητών, των φοιτητριών και του προσωπικού του Ιδρύματος, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του. Η ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές είναι μηδενική. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο οφείλει και θα παραμείνει ένας χώρος γνώσης, ασφάλειας και σεβασμού των θεσμών. Όχι πεδίο άσκησης βίας και αυθαίρετης επιβολής», σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Πηγή: cnn.gr