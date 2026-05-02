Πειστική εμφάνιση και σημαντικό τρίποντο για τη Λιντς

Η Λιντς πήρε μια άνετη και πολύτιμη νίκη με 3-1 απέναντι στη Μπέρνλι, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την παραμονή της στην Premier League.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν με φόρα στο παιχνίδι και κατάφεραν να προηγηθούν μόλις στο 8ο λεπτό με τον Σταχ, βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη. Το πρώτο ημίχρονο είχε δυνατές μονομαχίες, χωρίς ωστόσο πολλές μεγάλες φάσεις.

Στην επανάληψη, η Λιντς ανέβασε ρυθμό και «κλείδωσε» το παιχνίδι μέσα σε λίγα λεπτά. Ο Όκαφορ στο 52’ έκανε το 2-0, ενώ ο Κάλβερτ-Λιούιν τέσσερα λεπτά αργότερα ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0, βάζοντας τέλος σε κάθε αμφιβολία για τον νικητή. Το μόνο που κατάφερε η Μπέρνλι ήταν να μειώσει σε 3-1 με τον Τσαουνά στο 71’, πετυχαίνοντας απλώς το γκολ της τιμής.

Η Λιντς έφτασε τους 43 βαθμούς και απομακρύνθηκε στο +9 από τη ζώνη του υποβιβασμού, τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε, κάνοντας πλέον πολύ μεγάλο βήμα για τη σωτηρία της. Από την άλλη, η Μπέρνλι, που έχει ήδη υποβιβαστεί, συνεχίζει χωρίς βαθμολογικό κίνητρο.