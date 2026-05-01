O χαμαιλέοντας Παναθηναϊκός και ο υπερπαίκτης Χέις-Ντέιβις

O Παναθηναϊκός άλλαξε δέρμα, κέρδισε την Βαλένθια στο δικό της παιχνίδι και πλέον είναι έτοιμος να τελειώσει την σειρά στην Αθήνα. Γράφει ο Θάνος Τσίμπος.

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε και δεύτερη φορά μέσα στην Βαλένθια, κάνοντας το 2-0 στην σειρά και πλέον πρέπει να γυρίσει ο κόσμος ανάποδα για να μην πάει στο Φάιναλ-4 που γίνεται στο γήπεδο του. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, εμφανίστηκε και πάλι, πανέτοιμη πνευματικά και παρόλο που δεν ήταν τόσο πιστή και συγκεντρωμένη στο πλάνο, όπως στο πρώτο παιχνίδι, εντούτοις με μεγάλα καλάθια του Όσμαν πρώτα και του Χέις-Ντέιβις στην συνέχεια να πάρει την νίκη.

Χαμαιλέοντας Παναθηναϊκός

Αν ένα πράγμα λέγαμε πριν από αυτήν την σειρά, είναι ότι οι πράσινοι δεν θα πρέπει να επιτρέψουν στους Ισπανούς να παίξουν στο δικό τους τέμπο και να κάνουν τα πράγματα με τα οποία νιώθουν εκείνοι άνετα. Έτσι είδαμε έναν Παναθηναϊκό στο πρώτο παιχνίδι, να κάνει ακριβώς αυτό. Να κατεβάζει τις κατοχές του αγώνα σε αριθμό (67) που η Βαλένθια έχει παίξει μόλις σε άλλα τρία ματς φέτος. Με καλή και σκληρή άμυνα, τους έβαλε δύσκολα, με αποτέλεσμα να έχουν πολύ άσχημα ποσοστά στο τρίποντο, ακόμα και σε ελεύθερα σουτ. Οι πράσινοι κέρδισαν στους 68 πόντους, κάτι που θεωρήθηκε και σωστά, νίκη στην σκακιέρα των προπονητών, με τον κόουτς Αταμάν, να εμφανίζει μια απόλυτα έτοιμη ομάδα, που ήξερε τι ακριβώς πρέπει να κάνει μέσα στο γήπεδο.

Τελικά, όπως αποδείχτηκε από το game 2, ο Παναθηναϊκός μπορεί να κερδίσει και με τον αντίθετο τρόπο. Δηλαδή να παίξει στον ρυθμό της Βαλένθια και να δεχτεί 105 πόντους, αλλά να βάλει ο ίδιος 107. Η αλήθεια είναι ότι φάνηκε από την αρχή της αναμέτρησης, ότι και οι δύο ομάδες ήταν σε καλή μέρα εκτελεστικά. Οι Ισπανοί μετά την κρυάδα του πρώτου αγώνα, ήταν πιο άνετοι στα σουτ τους, όμως και οι πράσινοι, έχοντας το ψυχολογικό μπουστ της πρώτης νίκης, είχαν εξαιρετική αποτελεσματικότητα στα δικά τους σουτ.

Έγιναν έτσι τα πράγματα, που τελικά η νίκη ήρθε από την επίθεση του Παναθηναϊκού, που έκανε outscore την αντίστοιχη της Βαλένθια. Ποιος να το περίμενε. Από την άλλη, όταν υπάρχουν ξεκάθαρες ιδέες στην διαχείριση των παικτών, όλοι βρίσκονται σε καλή κατάσταση και συνειδητοποιημένοι του τι πρέπει να κάνουν μέσα στο παρκέ, τότε βλέπουμε να ξεδιπλώνεται όλη η ποιότητα αυτού του πλούσιου ρόστερ και να κάνει την διαφορά. Σκεφτείτε ότι από όσους έπαιξαν, ο κάθε ένας έβαλε και το δικό του λιθαράκι σε ακόμα μια μεγάλη νίκη.

Ο Σορτς, ίσως ο πιο αδικημένος παίκτης της φετινής χρονιάς, έχει κάνει δύο τρομερά παιχνίδια που δείχνει πόσο δυνατός είναι πνευματικά και πόσο πιο άνετα νιώθει, όταν ξέρει ότι η ομάδα βασίζεται πάνω του. Ο Όσμαν, για ακόμα μια φορά πετυχαίνει κρίσιμα καλάθια, ειδικά το τρίποντο προσευχή με ταμπλό, είναι το μισό ματς. Ο Γκραντ, και πάλι γεμίζει την στατιστική του, με παρουσία σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του γηπέδου. Ο Χουάντσο, ξεκούραστος, χωρίς να παίζει 35πτα, μπορεί να σουτάρει με 75% στο τρίποντο και να είναι απόλυτα αποτελεσματικός στα 20 λεπτά που παίζει. Ο Ρογκαβόπουλος έρχεται από τον πάγκο και βάζει τα γνωστά «άνιωθα» σουτ του, φέρνοντας microwave scoring από τον πάγκο.

Ο Κέντρικ Ναν, μετά από ένα πολύ καλό πρώτο ματς, επιστρέφει και κάνει ακόμα ένα, που σε πολλούς μπορεί να φαίνεται άλλη μια μέρα στην δουλειά, αλλά δεν είναι. Ο Αμερικανός, καταφέρνει να βάλει 19 πόντους, με 8/13 σουτ, απέναντι ίσως στον καλύτερο αμυντικό πάνω στην μπάλα της διοργάνωσης, τον Μπαντιό.

Ο Υπερπαίκτης Χέις-Ντέιβις

Το ματς φυσικά, ανήκει στον υπερπαίκτη Χέις-Ντείβις. Αυτόν που ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού έβγαλε τέσσερα εκατομμύρια από την τσέπη και έφερε στους πράσινους. Όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ό,τι πληρώνεις, παίρνεις. Πληρώνεις Χέις-Ντέιβις, έχεις στο γήπεδο Χέις-Ντέιβις. Ο Αμερικανός άκουσε κάπως άδικη κριτική για την διστακτικότητα του στην επίθεση στο πρώτο παιχνίδι, όμως ήταν φανταστικός στην άμυνα και στο πώς έκλεινε την ρακέτα.

Στο δεύτερο ματς όμως ήταν ευκαιρία να βγάλει την ποιότητα του και στο μπροστά μέρος του παρκέ. Στο infographic βλέπεται τους τρόπους με τους οποίους έβαλε τους 27 πόντους ο Αμερικανός, με το efficiency του να είναι σε ελίτ επίπεδα. Εννιά πόντους από iso/post up, τρεις πόντους μετά από σκριν και ποπ, αλλά και 15 πόντους από catch n shoot, από την περιφέρεια. Φυσικά οι οκτώ από τους 12 πόντους της ομάδας του στην παράταση, καθόρισαν και την νίκη, με το τελευταίο καλάθι, να είναι αντάξιο της κλάσης και της ποιότητας του. Απέναντι σε έναν εξαιρετικό αμυντικό, όμως είναι ο Κι, δημιούργησε όσο καλύτερα μπορούσε το separation για να μπορέσει να κάνει αυτό το fade away σουτ και να σκοράρει. Ένα σουτ ρεπερτορίου που έχει βάλει πολλές φορές.

Όλα αυτά με 28.2% usage, από τα μεγαλύτερα του φέτος. Αυτό δείχνει και την πληρότητα που έχουν οι πράσινοι στο ρόστερ τους και πως κάθε βράδυ, μπορεί να βγαίνει μπροστά και κάποιος άλλος. Είναι τόσοι οι αστέρες που υπάρχουν, που η κατανομή των ρόλων, μοιάζει σπαζοκεφαλιά, αλλά όταν γίνεται σωστά, ο Παναθηναϊκός μοιάζει με λερναία ύδρα.

Πλέον, μένει άλλη μια νίκη, που θα έρθει στο επόμενο ματς, για να πάει εκεί που έπρεπε εξαρχής. Στο Φάιναλ-4.