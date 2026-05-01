Lakers' Corner: Οι δηλώσεις των Λεμπρόν και Σμαρτ να γίνουν οδηγός για να τελειώσει η σειρά

Οι Λος Άντζελες Λέικερς γνώρισαν δεύτερη συνεχόμενη ήττα από τους Χιούστον Ρόκετς και στο Game 6 πρέπει να παίξουν… σαν να μην υπάρχει αύριο και να τελειώσουν την σειρά.

Για ακόμα ένα παιχνίδι οι Λος Άντζελες Λέικερς έδειξαν κουρασμένοι και δεν κατάφεραν να τελειώσουν την σειρά με τους Χιούστον Ρόκετς. Οι φιλοξενούμενοι είχαν περισσότερη ενέργεια, εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη των «Λιμνανθρώπων» και με το τελικό 99-93 κατάφεραν να μειώσουν σε 3-2. Η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ δεν έχει άλλα περιθώρια και στο «Toyota Center» (2/5, 04:30) πρέπει να κάνει το 4-2, για να μην κινδυνέψει να «γράψει» αρνητική ιστορία και να χάσει σειρά από το 3-0.

Οι δηλώσεις των Λεμπρόν και Σμαρτ να γίνουν οδηγός για το Game 6

Το μόνο θετικό για τους Λέικερς από αυτό το παιχνίδι είναι πως όλοι δείχνουν να αναγνωρίζουν το πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση και το ότι πρέπει στο Game 6 να τελειώσουν την δουλειά.

«Πρέπει να παίξουμε σαν να είμαστε απελπισμένοι. Κάθε κατοχή μετράει για εμάς και πρέπει να βγούμε εκεί έξω και να είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε» ανέφερε ο Μάρκους Σμαρτ μετά την ήττα. «Όταν μπούμε στο αεροπλάνο και πάμε στο Χιούστον πρέπει να το ξεχάσουμε και να καταλάβουμε γιατί είμαστε εκεί. Θα είναι ακόμα πιο δύσκολο» είπε ο Λεμπρόν Τζέιμς, με τους δύο αστέρες να αποτελούν (ξανά) παράδειγμα για τους υπόλοιπους.

Οι Λέικερς είχαν δύο ευκαιρία να τελειώσουν την σειρά και δεν το κατάφεραν. Φυσικά, όσο περνάνε τα παιχνίδια, τόσο πιο πολύ αγχώνονται οι «Λιμνάνθρωποι», αλλά όλα παραμένουν στα δικά τους χέρια.

Παρά το γεγονός πως μπορεί να υπάρχουν άσχημα συναισθήματα τώρα στον οργανισμό, οι Λέικερς έχουν ακόμα το πλεονέκτημα και χρειάζονται απλώς μία νίκη για να περάσουν στον επόμενο γύρο. Ο εκνευρισμός και η στεναχώρια που νιώθουν όλοι πρέπει να μετατραπεί σε ένταση στο παρκέ (με καθαρό μυαλό) ώστε να τελειώσει εδώ η σειρά και να μην «γραφτεί» αρνητική ιστορία.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως αυτή την δεκαετία οι «Λιμνάνθρωποι» έχουν το 3/3 στα Game 6 που ολοκληρώνουν τις σειρές. Το 2020 κέρδισαν με 106-93 τους Μαϊάμι Χιτ στους τελικούς του πρψωταθλήμαοτς, το 2023 κέρδισαν με 125-85 τους Μέμφις Γκρίζλις στον πρώτο γύρο και την ίδια χρονιά με 122-101 τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς στα ημιτελικά.

Τα στατιστικά των «Λιμνανθρώπων»

Λεμπρόν Τζέιμς: 25 πόντοι (9/20 σουτ, 0/6 τρίποντα, 7/10 βολές), 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη σε 39:25.

Ρούι Χατσιμούρα: 12 πόντοι (5/11 σουτ, 2/3 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 36:38.

ΝτεΆντρε Έιτον: 18 πόντοι (9/14 σουτ), 17 ριμπάουντ, 2 μπλοκ και 1 λάθος σε 38:11.

Μάρκους Σμαρτ: 11 πόντοι (3/7 σουτ, 3/7 τρίποντα, 2/2 βολές), 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 6 λάθη σε 36:43.

Λουκ Κενάρντ: 1 πόντος (0/4 σουτ, 0/2 τρίποντα, 1/2 βολές), 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 31:11.

Όστιν Ριβς: 22 πόντοι (4/16 σουτ, 2/8 τρίποντα, 12/13 βολές), 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 μπλοκ και 3 λάθη σε 33:42.

Τζέικ ΛαΡάβια: 2 πόντοι (1/1 σουτ), 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 μπλοκ σε 8:44.

Τζάκσον Χέιζ: 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 λάθος σε 9:49.

Τζάρεντ Βαντερμπίλτ: 2 πόντοι (1/3 σουτ, 0/1 τρίποντο) και 2 ριμπάουντ σε 5:37.

Μπρόνι Τζέιμς: DNP.

Μαξ Κλέμπερ: DNP.

Ντάλτον Κνεκτ: DNP.

Νικ Σμιθ Τζούνιορ: DNP.

Αντού Τιέρο: DNP.

Σύνολο: 93 πόντοι (32/76 σουτ - 42,1%, 7/27 τρίποντα - 25,9%, 22/27 βολές - 81,5%), 41 ριμπάουντ, 19 ασίστ, 5 κλεψίματα, 5 μπλοκ και 15 λάθη.

Το Game 6 της σειρά θα γίνει στις 2/5 (04:30), ενώ αν χρειαστεί και Game 7 αυτό θα διεξαχθεί στις 4/5 (02:00).