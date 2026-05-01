To πανόραμα των play-offs: Βλέπει... Αθήνα η Ρεάλ, 2-0 την Χάποελ

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των Game 2 και το πρόγραμμα των playoffs
Ολυμπιακός - Μονακό 2-0
Game 1: Ολυμπιακός – Μονακό 91-70
Game 2: Ολυμπιακός – Μονακό 94-64
Game 3: Μονακό – Ολυμπιακός 5/5 20:45
Game 4*: Μονακό – Ολυμπιακός 7/5 20:30
Game 5*: Ολυμπιακός – Μονακό 12/5 ή 13/5
*Αν χρειαστεί
Βαλένθια - Παναθηναϊκός 0-2
Game 1: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68
Game 2: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 105-107 (παρ.)
Game 3: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 6/5 21:15
Game 4*: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 8/5 21:15
Game 5*: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 12/5 ή 13/5
*Αν χρειαστεί
Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ 1-0
Game 1: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 86-82
Game 2: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75
Game 3: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 5/5 19:00 (στο Μπότεβγκραντ)
Game 4*: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 7/5 21:00 (στο Μπότεβγκραντ)
Game 5*: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 12/5 ή 13/5
*Αν χρειαστεί
Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις Κάουνας 2-0
Game 1: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 89-78
Game 2: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 86-74
Game 3: Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 6/5 20:00
Game 4*: Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 8/5 20:00
Game 5*: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 12/5 ή 13/5
*Αν χρειαστεί
Final Four (22-24/5, ΟΑΚΑ)
Ημιτελικοί (22/5)
Ολυμπιακός / Μονακό - Φενέρμπαχτσε / Ζαλγκίρις Κάουνας
Βαλένθια / Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης / Χάποελ Τελ Αβίβ