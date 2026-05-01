Σίνερ-Ζβέρεφ στον τελικό της Μαδρίτης (vid)

Ο Σάσα Ζβέρεφ έβαλε φρένο στον Αλεξάντερ Μπλοκς στη Μαδρίτη και πέρασε στον πρώτο του φετινό τελικό.

Ο 29χρονος Γερμανός, Νο.3 στον κόσμο, επικράτησε του 21χρονου Βέλγου (Νο.69) με 6-2, 7-5 και θα διεκδικήσει τον τρίτο τίτλο του στην ισπανική πρωτεύουσα (2-1 το ρεκόρ του σε τελικούς). Με τη νίκη αυτή, μάλιστα, έσπασε το σερί των πέντε ηττών που είχε φέτος σε ημιτελικούς (τρεις σε1000άρια)!

Φιλοδοξεί να κατακτήσει τον 25ο τίτλο της καριέρας του, όμως πέφτει πάνω στον Γιάνικ Σίνερ, που μετράει 22 σερί νίκες στο tour και 27 σερί νίκες σε Masters.

Πέρα από αυτό, ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο προηγείται στο head to head με 9-4, έχοντας κερδίσει τις οκτώ τελευταίες τους και τα 12 τελευταία σετ!

Το Madrid Open, πάντως, ταιριάζει στον Ζβέρεφ και είναι χαρακτηριστικό ότι είναι το μοναδικό τουρνουά στο οποίο μετράει τέσσερις τελικούς.

Ο μεγάλος αγώνας θα γίνει την Κυριακή (3/5), ενώ αύριο (2/5) θα μονομαχήσουν για τον τίτλο στις γυναίκες Μίρα Αντρέεβα και Μάρτα Κόστγιουκ.

Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, ότι με την πορεία του στη Μαδρίτη, ο Μπλοκς θα κάνει άλμα στο ranking και θα βρεθεί για πρώτη φορά στο Top 40.