Η Χάποελ έπιασε χαμηλά στάνταρ απόδοσης για 2ο σερί παιχνίδι, η Ρεάλ την «έπνιξε» κερδίζοντας με 102-75 και έβαλε βάσεις για το Final-4 του Telekom Center (2-0 η σειρά).

H Ρεάλ δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην - αγνώριστη για 2ο σερί παιχνίδι - Χάποελ, την διέλυσε με 102-75 και πλέον βρίσκεται μια ανάσα από την... Αθήνα. Πλέον η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο έκανε το 2-0 στην σειρά και θέλει μια νίκη για να σφραγίσει την παρουσία της στο Final-4 του Τelekom Center.

O Φακούντο Καμπάτσο παρέσυρε όλη την ομάδα με την εμφάνιση του, με τον Αργεντινό γκαρντ να μετρά 23 πόντους με 6 ασίστ και πολύ καλά ποσοστά (5/5δ. 4/7τρ.), με τον Γκαρούμπα να χάνει για ένα ριμπάουντ το double-double (13π. 9ρ.). Πολύ καλή παρουσία του Μαλεντόν (13π. 4ασ.), έδωσε λύσεις ο Φελίζ (11π. 5ρ.), γεμάτη εμφάνιση και από το Χεζόνια (11π. 7ρ. 4ασ.).

Από την άλλη πλευρά για την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη που έμεινε σε χαμηλά στάνταρ ο Οτούρου είναι ο μόνος που διασώθηκε με 19 πόντους (7/11δ.) και 4 ριμπάουντ, με τον Μπράιαντ να προσθέτει 11 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Διψήφιος και ο Κρις Τζόουνς (10π. 3ασ.).

Γρήγορος ρυθμός, βροχή τριπόντων, ισραηλινό προβάδισμα και Μαδριλένικη απάντησε

Με τρίποντο του Μπράιαντ μπήκε η Χάποελ, με τον Καμπάτσο να απαντά με το ίδιο νόμισμα και τις δυο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο ξεκίνημα (5-5, 8-8 στο 3’). Ο Χεζόνια πυροβολούσε από μακριά (2/2τρ.) για το πρώτο προβάδισμα της Ρεάλ (11-10), με την Ισραηλινή ομάδα να απαντά με σερί 6-0 για να πάρει αέρα 5π. (11-16 στο 5’) σε ένα παιχνίδι με γρήγορο ρυθμό. Οι παίκτες του Ιτούδη έμοιαζαν να ελέγχουν τον ρυθμό , διατηρώντας παράλληλα το προβάδισμα τους (+6, 13-19 στο 7’), με την «Βασίλισσα» να βγάζει αντίδραση μέσω της άμυνας της. Η ομάδα του Σκαριόλο ανέβασε την ένταση της και με επιμέρους 9-4 έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο με απόσταση ενός τριπόντου (24-21), με τους Φελίζ και Γκαρούμπα να δίνουν λύσεις επιθετικά.

Ανέβασε την ένταση της η Χάποελ και έκλεισε το πρώτο μέρος με προβάδισμα δια χειρός Οτούρου

Με τρίποντο του Κρις Τζόουνς μπήκε η Χάποελ στο δεύτερο δεκάλεπτο (24-24), με την Ρεάλ να απαντά άμεσα με 6-0 σερί για να πάρει για πρώτη φορά αέρα 6π. (30-24 στο 12’). Οι Μαδριλένοι ήλεγχαν τον ρυθμό, κρατώντας χαμηλά την ισραηλινή ομάδα (26π.σε 14’), την ώρα που ο Οτούρου έπαιζε μόνος τους για την Χάποελ (10π. 33-31 στο 16’). Ο ψηλός της ισραηλινής ομάδας έδωσε εκ νέου το προβάδισμα με γκολ-φάουλ (33-34 στο 17’), με τον Καμπάτσο να απαντά με τρίποντο από την κορυφή για το 36-34. Ο Μπλέικνι με τρίποντο και φάουλ διαμόρφωσε το 36-38, με την Χάποελ να κλείνει το πρώτο μέρος με απόσταση ενός σουτ (40-42), παίζοντας καλύτερα σε σχέση με το Game 1.

Υπερηχητικά επιθετικά η Ρέαλ, εκτόξευσε το προβάδισμα της σε διψήφια επίπεδα

Η Χάποελ διατήρησε το προβάδισμα της στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους (41-44), με την Ρεάλ να «τρέχει» σερί 6-0, διαμορφώνοντας το 47-44 στο 22’. Οι παίκτες του Ιτούδη είχαν χάσει την συγκέντρωση τους, ο Καμπάτσο βρήκε ρυθμό επιθετικά παρασέρνοντας και την υπόλοιπη ομάδα, με τους Μαδριλένους να ανεβάζουν την διαφορά στο +8 (54-48) με τρίποντο του Χεζόνια. Ο Οτούρου έδινε σφυγμό (15π.) στην ισραηλινή ομάδα (54-51 στο 25’), ωστόσο οι παίκτες του Σκαριόλο ήλεγχαν απόλυτα τον ρυθμό, με την Φελίζ να κάνει την διαφορά και τον Οκέκε να στέλνει σε διψήφια τιμή το προβάδισμα της ομάδας του (+12, 63-51 στο 27’). Η Ρεάλ είχε φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της, εκτόξευσε την διαφορά στο +15 (71-56 στο 29’) και έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο στο +11 (73-62) έχοντας βάλει τις βάσεις για το 2-0 στην σειρά.

Δεν έβγαλε αντίδραση η Χάποελ, την διέλυσε η Ρεάλ και έκανε το 2-0 στην σειρά

Με τρίποντο του Ουέινραϊτ μπήκε η Χάποελ στο 4ο δεκάλεπτο, παίζοντας το τελευταίο της χαρτί για την ανατροπή, με την Ρεάλ να απαντά άμεσα με γρήγορο 4-0 σερί για το 77-67. Ο Μίσιτς με δυο τεχνικές ποινές αποβλήθηκε από το υπόλοιπο του παιχνιδιού, την ώρα που Καμπάτσο και Λάιλς με δυο τρίποντα εκτόξευσαν την διαφορά στο +16 (83-67 στο 32'). Οι παίκτες του Ιτούδη αδυνατούσαν να βρουν εύκολο σκορ, ο Φέλιζ έκανε πολύ καλή δουλειά για τους Μαδριλένους, στέλνοντας την διαφορά για πρώτη φορά στα επίπεδα των 20π. (87-67 στο 35'). Ο Χεζόνια κάρφωσε για το 90-68 στο 36' και τα τελευταία 4' ήταν περισσότερο διαδικαστικού χαρακτήρα. Η Ρεάλ είχε βάλει τις βάσεις για μια άνετη νίκη, με την «βασίλισσα» να κάνει το 2-0 στην σειρά. Το τελικό αποτυπώνει 102-75 αποτυπώνει την εικόνα της αναμέτρησης, με την «Βασίλισσα» να βρίσκεται μια ανάσα από το Final-4 της Αθήνας.

Τα δεκάλεπτα: 24-21 ,40-42, 73-62, 102-75.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης