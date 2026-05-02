Εκθείασε τον Νεϊμάρ ο Ποτσετίνο

Στο podcast «The Overlap», ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο τόνισε πως ο Νεϊμάρ είναι στο ίδιο επίπεδο σε ταλέντο με τους Μέσι, Μπαπέ, Μαραντόνα και Ροναλντίνιο.

Ο 54χρονος άλλοτε προπονητής των Τότεναμ, Παρί Σεν Ζερμέν και Τσέλσι είπε αρκετά ενδιαφέροντα στο podcast «The Overlap» σχετικά με το Μουντιάλ, τους Σπερς και για παίκτες που έχει προπονήσει στην καριέρα του.

Μεταξύ αυτών, είναι και ο 34χρονος Νεϊμάρ, με τον οποίο συνυπήρξαν στην «Πόλη του Φωτός».

Ο Ποτσετίνο μίλησε με κολακευτικά λόγια για τον Βραζιλιάνο άσο, τονίζοντας πως σε ποδοσφαιρική ικανότητα είναι στο ίδιο επίπεδο με τους Μαραντόνα, Μέσι, Ροναλντίνιο και Μπαπέ. Συνεχίζοντας είπε πως το άθλημα δεν απαιτεί μόνο ταλέντο

