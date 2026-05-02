Σε έναν μήνα πολλά μπορούν να γίνουν- ενδεχομένως ακόμη και του σπανού τα γένια. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη Φόρμουλα 1, η «απουσία» ολόκληρου του Απριλίου φάνηκε να... ευεργετεί τους παγκόσμιους πρωταθλητές.
Στο- αγαπημένο για τη ΜακΛάρεν- Μαϊάμι ο Λάντο Νόρις ήταν ο ταχύτερος όλων στις δοκιμές για το sprint race και πήρε την pole position για τον σύντομο αγώνα του Σαββάτου (19:00 ώρα εκκίνησης).
Πίσω από τον άπιαστο Νόρις θα ξεκινήσει ο Κίμι Αντονέλι. Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας έχοντας την έως πρότινος (;) άπιαστη Μερσέντες δεν μπόρεσε να κάνει κάτι καλύτερο από το p2, αφήνοντας, ωστόσο, πίσω του τον Όσκαρ Πιάστρι που «έγραψε» τον 3ο χρόνο.
Λεκλέρκ, Φερστάπεν, Ράσελ, Χάμιλτον (η Φεράρι μάλλον ήλπιζε πως θα τα πήγαινε κάπως καλύτερα από αυτό το 4-7), Κολαπίντο, Χάτζαρ και Γκασλί συμπλήρωσαν την πρώτη δεκάδα των κατατακτήριων, που γι' άλλη μια φορά ήταν απογοητευτικές για τον Φερνάντο Αλόνσο (21ος).
Αύριο τα (όποια) σπουδαία, λοιπόν. Το πρώτο δείγμα μετά από τόσο μεγάλη αποχή χαρακτηρίζεται μάλλον θετικό, μιας και δεν υπάρχει η «τυραννία» του ενός.
Βέβαια άλλο δοκιμές, άλλο αγώνας- έστω και sprint...