«Χρυσό» τρίποντο για τη Λέτσε - Υποβιβασμός για Πίζα και Βερόνα

Μεγάλης σημασίας νίκη στη μάχη της παραμονής πήρε η Λέτσε, επικρατώντας εκτός έδρας της Πίζα με 2-1, στο ματς που άνοιξε την αυλαία της 35ης αγωνιστικής της Serie A.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν προβάδισμα με τα γκολ των Μπαντά (52’) και Σαντίρα (65’), ενώ η Πίζα μείωσε προσωρινά με τον Λερίς στο 56’. Παρά την προσπάθεια των γηπεδούχων, το αποτέλεσμα δεν άλλαξε.

Η νίκη αυτή έδωσε σημαντική «ανάσα» στη Λέτσε, η οποία απομακρύνθηκε στο +4 από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Αντίθετα, η ήττα σφράγισε τη μοίρα της Πίζα, ενώ και η Βερόνα δεν έχει πλέον μαθηματικές ελπίδες σωτηρίας, με τις δύο ομάδες να υποβιβάζονται και επίσημα.

Στην κορυφή της βαθμολογίας της Σέριε Α παραμένει η Ίντερ, διατηρώντας σημαντικό προβάδισμα στη μάχη του τίτλου, ενώ η «ουρά» ξεκαθαρίζει πλέον οριστικά.