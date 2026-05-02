Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θέλει να κρατήσει τον Μπρούνο Φερνάντες

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εμφανίζεται αποφασισμένη να κρατήσει στο ρόστερ της τον αρχηγό της, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 65 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Telegraph, ο 31χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός ζητά ξεκάθαρες εγγυήσεις σχετικά με τις φιλοδοξίες του συλλόγου για το μέλλον.

Ο Μπρούνο Φερνάντες έχει εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία του να κατακτήσει τόσο την Premier League όσο και το Champions League, θέτοντας ψηλά τον πήχη για την ομάδα.

Την ίδια στιγμή, οι «Κόκκινοι Διάβολοι» σχεδιάζουν σημαντικές αλλαγές στη μεσαία γραμμή, με στόχο να δημιουργήσουν πιο ισχυρές βάσεις και να βοηθήσουν τον αρχηγό τους να αποδώσει σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο.