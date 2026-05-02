Ξέφυγε με γροθιές στο κεφάλι αντιπάλου ο Κάλινιτς (vid)

Ένα σοβαρό επεισόδιο σημάδεψε τον αγώνα του Ερυθρού Αστέρα με τη Ζλάτιμπορ για τα προημιτελικά του σερβικού πρωταθλήματος, με τον Νίκολα Κάλινιτς να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Προς το τέλος της τρίτης περιόδου, ο Ματέι Τσίμπεϊ επιχείρησε διείσδυση, με τον Κάλινιτς να τον σταματά με σκληρό φάουλ. Η φάση ξέφυγε γρήγορα, καθώς οι δύο παίκτες κατέληξαν στο παρκέ, με τον παίκτη του Ερυθρού Αστέρα να ακινητοποιεί τον αντίπαλό του με λαβή πάλης και να τον χτυπά με γροθιές στο σώμα και στο κεφάλι.

Το περιστατικό έφερε ένταση, με παίκτες και από τις δύο ομάδες να εμπλέκονται, οδηγώντας σε διακοπή του αγώνα για περίπου δέκα λεπτά