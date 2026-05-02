Ξέφυγε με γροθιές στο κεφάλι αντιπάλου ο Κάλινιτς (vid)

Προς το τέλος της τρίτης περιόδου, ο Ματέι Τσίμπεϊ επιχείρησε διείσδυση, με τον Κάλινιτς να τον σταματά με σκληρό φάουλ. Η φάση ξέφυγε γρήγορα, καθώς οι δύο παίκτες κατέληξαν στο παρκέ, με τον παίκτη του Ερυθρού Αστέρα να ακινητοποιεί τον αντίπαλό του με λαβή πάλης και να τον χτυπά με γροθιές στο σώμα και στο κεφάλι.
Το περιστατικό έφερε ένταση, με παίκτες και από τις δύο ομάδες να εμπλέκονται, οδηγώντας σε διακοπή του αγώνα για περίπου δέκα λεπτά
CRAZY SCENES after Zlatibor tied best-of-three series at 1-1 against Crvena Zvezda in the Serbian League quarterfinals.— Basketball Sphere (@BSphere_) May 1, 2026
Nikola Kalinic was ejected after a big incident with Matej Cibej, and after the game he got into another brawl.pic.twitter.com/fYXFN7xIjz