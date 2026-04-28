Κοντονής: «Εξαιρετική η διαιτησία του τελικού - Δεν είδα επανατοποθέτηση του ΟΦΗ για την εμπρηστική δήλωση»

Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, Σταύρος Κοντονής, μίλησε στη «Δίκη στον ΣΚΑΪ» για τον ορισμό Ελλήνων διαιτητών στον φετινό τελικό Κυπέλλου.

Αφού πρώτα έκανε το σχόλιό του για τη φετινή πορεία του ΠΑΟΚ, χαρακτηρίζοντάς την πετυχημένη και τονίζοντας ότι δεν πρέπει να δραματοποιείται η κατάσταση, παρά την απώλεια του τροπαίου, στη συνέχεια σημείωσε:

«Όταν ήμουν Υπουργός, υπήρχε ένα τεταμένο κλίμα και μία αμφισβήτηση σε ό,τι συνέβαινε στο γήπεδο. Δικαίως, γιατί υπήρχε σειρά αναξιόπιστων πρωταθλημάτων και είχα πει τότε στον τελικό να υπάρχουν ξένοι διαιτητές, με τη σύμφωνη γνώμη της FIFA, αλλά η ΕΠΟ ήθελε να ακολουθήσει την πεπατημένη.

Δέχθηκα, τελικά, την πρόταση της Ομοσπονδίας να διαιτητεύσει ο καλύτερος Έλληνας, ο κ. Σιδηρόπουλος, ο οποίος είχε μία άμεμπτη παρουσία. Εγώ τον κ. Σιδηρόπουλο δεν τον έχω δει ποτέ. Τον κάλεσα μόνο μετά τον τελικό για να τον συγχαρώ».

Για την παρουσία του Ευαγγέλου στον αγώνα ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, υπογράμμισε: «Είναι ευτύχημα ότι τοποθετήθηκε ένας εξαιρετικός διαιτητής και είχε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν είναι στιγμή να το πω, υπήρξε πριν το ματς μία εμπρηστική δήλωση του προέδρου του ΟΦΗ, δημιουργώντας κλίμα αμφισβήτησης. Όλα πήγαν καλά και δεν άκουσα μία επανατοποθέτηση. Ότι οι διαιτητές ήταν πολύ καλοί και η δήλωση που έγινε ήταν ατυχέστατη.

Αν έφτασε η διαιτησία σε μία απαξίωση, ήταν γιατί οι διαιτητές δεν κοιτούσαν να κάνουν το καλύτερο δυνατό, αλλά πώς θα είναι αρεστοί για να ξανασφυρίξουν. Θα πρέπει να σοβαρευτούν και οι παράγοντες. Επίσης, τα έσοδα της ΕΠΟ είναι τεράστια για να μην έχει την τελευταία τεχνολογία.»

Κατέληξε λέγοντας: «Θα πρέπει κάθε Υπουργός αυτό που πάει στη Βουλή προς ψήφιση να το στηρίζει μέχρι τέλους. Το 2015, με τον νόμο από τον οποίο ξεκίνησε η κάθαρση -με την βοήθεια των διεθνών Ομοσπονδιών- δεν δυσκολεύτηκα τόσο με την ψήφιση, όσο με τις αντιδράσεις αυτών που ήθελαν να τον ακυρώσουν στην πράξη. Δεν υπάρχει πολιτικό κόστος όταν κάνεις το σωστό, αλλά όταν αφήνεις την μάχη στη μέση και οπισθοχωρείς στα συμφέροντα. Μπορεί να υπάρχουν επιμέρους αντιδράσεις, όμως, σε βάθος χρόνου όλοι θα αναγνωρίσουν ότι έγινε μία προσπάθεια και απέδωσε».