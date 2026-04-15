Γ' Εθνική: Απόστολος Σαραντίδης, ο απόλυτος σκόρερ της σεζόν

Ο Απόστολος Σαραντίδης του Πανθρακικού αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ της Γ' Εθνικής 2025-26, με 31 γκολ.

Σε συνδυασμό με τα 5 γκολ που σημείωσε στο Κύπελλο Ερασιτεχνών, για την ολοκλήρωση του οποίου απομένει ο τελικός της διοργάνωσης (19/04, 16:30, ΑΟ Τρίκαλα - ΑΠΣ Πανθρακικός, ΔΑΚ Συκεών Θεσσαλονίκης) και τα μπαράζ του πρωταθλήματος, ο 28χρονος Εβρίτης μπορεί να ξεπεράσει τα 36 τέρματα που έχει ως τώρα στη σεζόν, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της ΕΠΟ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο επιθετικός του Πανθρακικού πέτυχε τα 31 γκολ σε 26 αγώνες, σκοράροντας στο 19 από αυτούς! Συγκεκριμένα σκόραρε 22 γκολ με σουτ και 9 με πέναλτι, ενώ αστόχησε σε 3 εκτελέσεις.

Τα 31 γκολ του Σαραντίδη δεν είναι συχνό επίτευγμα στη Γ' Εθνική, καθώς στην ιστορία της κατηγορίας είναι ελάχιστοι αυτοί που έφτασαν ή ξεπέρασαν τα 30. Προηγούμενος ποδοσφαιριστής που τα είχε καταφέρει ήταν ο Χρήστος Ρόβας του Ηρακλή την αγωνιστική περίοδο 2017-18, με 31 γκολ σε 31 παιχνίδια και τώρα τον ισοφάρισε ο Σαραντίδης.

Σε μια ιστορική αναδρομή του πρωταθλήματος, στα χρόνια της επαγγελματικής Γ' Εθνικής, ο Γιάννης Μανούσος και ο Κώστας Κοττάκης κατέχουν το απόλυτο ρεκόρ με 35 γκολ σε μια σεζόν.

Ο πίνακας των σκόρερ της φετινής σεζόν:

1. Σαραντίδης Απόστολος (Πανθρακικός) 31

2. Αγγελής Σταύρος (Πανθουριακός) 23

3. Μάνος Δημήτρης (Γιούχτας) 18

4. Παπαδημητρίου Ιάσων (Σαρακηνός) 18

5. Μακρής Βαγγέλης (Πύργος) 18

6. Σιδηρόπουλος Χρήστος (Πρόοδος Ρωγών) 17

7. Γκέκας Κοσμάς (Ξάνθη) 17

8. Βιγιάλμπα Έντγκαρ (Εθνικός Νέου Κεραμιδίου) 16

9. Τσακιρίδης Χρήστος (Ηρακλής Θερμαϊκού/Κιλκισιακός) 15

10. Νιφορόπουλος Γρηγόρης (Παναχαϊκή) 15

11. Νικολόπουλος Κώστας (Αστέρας Σταυρού) 15

Οι παίκτες με τα περισσότερα γκολ σε μια σεζόν Γ' Εθνικής:

1. Γιάννης Μανούσος (1983-84, Αιολικός) 35

2. Κώστας Κοττάκης (1984-85, Ιωνικός) 35

3. Ανδρέας Ανδρούτσος (2000-01, Πατραϊκός) 34

4. Νταβόρ Γιακόβλεβιτς (1996-97, Εθνικός Αστέρας) 32

5. Γιώργος Κεραμιδάς (1986-87, Χαλκίδα) 31

6. Χρήστος Ρόβας 31 (2017-18, Ηρακλής) 31

7. Απόστολος Σαραντίδης (2025-26, Πανθρακικός) 31

8. Χρήστος Καλαϊτζίδης (1984-85, Αναγέννηση Γιαννιτσών) 30

9. Πάτρικ Ογκουνσότο (2002-03, Εργοτέλης) 30

