Σπάει τα στεγανά η Ουνιόν Βερολίνου: Αυτή είναι η Έτα που αναλαμβάνει τον πάγκο

Η Μαρί-Λουίζε Έτα γίνεται η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία πρώτης ομάδας στο Top 5 των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Ιστορία αποφάσισε να γράψει η Ουνιόν Βερολίνου, δίνοντας την τεχνική ηγεσία της ομάδας στα χέρια μιας γυναίκας, της Μαρί-Λουίζε Έτα. Η 34χρονη προπονήτρια, που εργαζόταν στην Κ19 του συλλόγου, θα αντικαταστήσει τον Στέφεν Μπάουνγκαρντ.

Ωστόσο, η Έτα δεν είναι άγνωστη στην Ουνιόν, ούτε στο γερμανικό ποδόσφαιρο. Τον Νοέμβριο του 2023, έθεσε νέα πρότυπα όταν έγινε η πρώτη γυναίκα βοηθός προπονήτριας στην Bundesliga, ακόμη και στο Champions League.

Μετά την αποχώρηση του Ουρς Φίσερ, εργάστηκε για 25 αγώνες, αρχικά υπό τον προσωρινό προπονητή Μάρκο Γκρότε και αργότερα υπό τον προπονητή Νέναντ Μπιέλιτσα, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στη παραμονή της Ουνιόν σε μια δύσκολη σεζόν. Στη συνέχεια, ο Μπο Σβένσον διορίστηκε ως ο νέος προπονητής. Έτσι, η Έτα επέστρεψε στην ομάδα Κ19, μαζί με τον Γκρότε, πριν από τη σεζόν 2024-25.

Το βιογραφικό της, ωστόσο είναι εντυπωσιακό: Η Μαρί-Λουίζε Έτα ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο σε ηλικία έξι ετών με την Δρέσδη 06, μεταγράφηκε στην Τουρμπίνε Πότσνταμ σε ηλικία 13 ετών και μπήκε στην πρώτη ομάδα εκεί. Με την Πότσνταμ, κέρδισε το Champions League το 2010, το γερμανικό πρωτάθλημα τρεις φορές και αναδείχτηκε Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Κ20.

Αργότερα, έπαιξε για συλλόγους όπως οι HSV, Κλόπενμπουργκ και Βέρντερ Βρέμης πριν τερματίσει την ενεργό καριέρα της το 2018 σε ηλικία 26 ετών.

Στη συνέχεια, εργάστηκε στην ακαδημία Νέων της Βέρντερ Βρέμης και για την Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (DFB), και το 2023 απέκτησε το δίπλωμα UEFA Pro. Η Ουνιόν Βερολίνου την έφερε στην ακαδημία Νέων της και την ενσωμάτωσε γρήγορα στην πρώτη ομάδα.

Ακόμα και στην προσωπική της ζωή, το ποδόσφαιρο παίζει κεντρικό ρόλο στη ζωή της Έτα: Ο σύζυγός της, Μπέντζαμιν Έτα, προπονεί την γυναικεία ομάδα Κ20 της Λειψίας. Το ζευγάρι είναι παντρεμένο εδώ και περίπου δώδεκα χρόνια. Μοιράζονται επίσης το πάθος τους για το πάντελ και έχουν ήδη παίξει σε επίσημα μικτά τουρνουά μαζί. Μάλιστα, ξ νέα προπονήτρια της Ουνιόν είναι ακόμη και εγγεγραμμένη για αγώνες πρωταθλήματος με την 4Padel Berlin.