Λογαριασμός διαιτησίας του εξωτερικού επιβεβαιώνει το οφσάιντ του Πιρόλα στο γκολ του Γιαζίτσι (vid)

«Αν δεν εμποδιζόταν ο Στρακόσα θα μπορούσε να κάνει καλύτερη επέμβαση» αναφέρει, μεταξύ άλλων, λογαριασμός διαιτησίας με μισό εκατομμύριο ακόλουθους στα social media.

Υπέρ της απόφασης του Γερμανού Στίλερ να ακυρώσει το γκολ του Γιαζίτσι για οφσάιντ του Πιρόλα, στο πρόσφατο ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, τάσσεται λογαριασμός διαιτησίας του εξωτερικού.

Ο συγκεκριμένος λογαριασμός έχει 509.000 ακόλουθους στα social media και συχνά πυκνά σχολιάζει φάσεις από όλα τα πρωταθλήματα. Πρόσφατα μάλιστα, αναφέρθηκε στο προ οχταετίας ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την AΕΚ τονίζοντας ότι το γκολ του Βαρέλα έπρεπε να μετρήσει!

Για την επίμαχη φάση στο ντέρμπι του Φαλήρου σημειώνει.

«Ο επιτιθέμενος σουτάρει τη μπάλα ωστόσο έχει έναν συμπαίκτη του σε θέση οφσάιντ που ποτέ δεν ακουμπάει τη μπάλα. Εδώ έχουμε μια πιθανή κατηγορία οφσάιντ: παρεμβολή σε έναν αντίπαλο εμποδίζοντας τον να παίξει ή να μπορέσει να παίξει την μπάλα. Στην αρχή της φάσης ο επιθετικός (Πιρόλα) δεν εμπόδιζε την οπτική γραμμή του τερματοφύλακα. Υπάρχει όμως, μία στιγμή όπου σαφώς εμποδίζει την οπτική του γραμμή. Αν κοιτάξετε τη φάση μπορείτε να δείτε έναν μικρό δισταγμό από τον τερματοφύλακα τη στιγμή που δεν μπορεί να δει την μπάλα. Παρά το γεγονός ότι εμποδίστηκε εδώ, μπόρεσε να αγγίξει την μπάλα. Οπότε πρέπει να φανταστείτε αν δεν εμποδιζόταν, θα μπορούσε να κάνει μια καλύτερη απόκρουση; Απόλυτα».

Και προσθέτει. «Αν απομακρύνετε τον επιτιθέμενο (Πιρόλα) από την κατάσταση, ο τερματοφύλακας θα είχε πολύ περισσότερες πιθανότητες να αποκρούσει την μπάλα, δηλαδή να παίξει την μπάλα. Οπότε υπάρχει μια στιγμή εδώ όπου σαφώς εμποδίζει την οπτική του επαφή. Αυτό σημαίνει ότι έχει παρέμβει στον τερματοφύλακα, είναι σωστή η παρέμβαση του var, οπότε ο διαιτητής θα μπορούσε να σφυρίξει οφσάιντ. Αυτό δεν είναι γκολ, αφού ο επιτιθέμενος παρεμβαίνει στον τερματοφύλακα εμποδίζοντας σαφώς την οπτική του επαφή και εμποδίζοντάς τον να παίξει την μπάλα ή να μπορέσει να παίξει την μπάλα».