Λογαριασμός διαιτησίας με μισό εκατομμύριο ακόλουθους: Το γκολ του Βαρέλα στο ΠΑΟΚ - ΑΕΚ έπρεπε να μετρήσει!

Ο δημοφιλής εκπαιδευτικός διαιτητικός λογαριασμός Referee Channel ανέλυσε την φάση στο περιβόητο γκολ του Φερνάντο Βαρέλα που δεν μέτρησε ποτέ και έκρινε ένα πρωτάθλημα.

Μπορεί να έχουν περάσει ακριβώς 8 χρόνια από εκείνη τη φάση, ωστόσο εκείνο το ακυρωθέν γκολ του Φερνάντο Βαρέλα αποτελεί ακόμα αντικείμενο μελέτης ακόμα και για εκπαιδευτικούς διαιτητικούς λόγους.

Ο δημοφιλής εκπαιδευτικός διαιτητικός λογαριασμός Referee Channel που αριθμεί 453.000 ακόλουθους έκανε ανασκόπηση της ιστορικής φάσης στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, εξετάζοντας την αναφορικά με κάθε εδάφιο που αφορά τον κανονισμό του παθητικού οφσάιντ.

Το τελικό πόρισμα του αναλυτή ήταν διαφορετικό από την ετυμηγορία του Γιώργου Κομίνη, αφού υποστηρίζει ότι το γκολ θα έπρεπε να μετρήσει, αφού ο Μαουρίσιο δεν ακουμπάει (ούτε κάνει προσπάθεια να ακουμπήσει) την μπάλα, ενώ εκτιμάται ότι δεν επηρεάζει ούτε την κίνηση ούτε την απόφαση του Μπάρκα και του Σιμόες που βρίσκονται στην φάση.

Δείτε εδώ την ανάλυση της φάσης από την σελίδα Referee Channel