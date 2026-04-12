Νεϊμάρ: «Δεν είχα πρόθεση να προσβάλω τις γυναίκες»

Ο Νεϊμάρ τοποθετήθηκε δημόσια για την έντονη κριτική που δέχθηκε μετά τα σχόλιά του για τον διαιτητή Σάβιο Περέιρα Σαμπάιο, τα οποία προκάλεσαν αντιδράσεις λόγω της θεωρούμενης σεξιστικής τους χροιάς.

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ της Σάντος είχε βρεθεί στο επίκεντρο της διαμάχης μετά τον αγώνα με τη Ρέμο, όπου η ομάδα του επικράτησε 2-0. Ο Νεϊμάρ αποβλήθηκε με κίτρινη κάρτα στο 85ο λεπτό, γεγονός που προκάλεσε την απουσία του από το επόμενο μεγάλο παιχνίδι με τη Φλαμένγκο στο Μαρακανά, το οποίο η Σάντος έχασε με 3-1.

Αμέσως μετά το ματς, εμφανώς εκνευρισμένος, είχε επικρίνει τον διαιτητή, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «φαινόταν σαν να ξύπνησε με κακή διάθεση», σχόλιο που στα ισπανικά πορτογαλικά ιδιώματα συνδέθηκε με σεξιστική αναφορά στην περίοδο των γυναικών, προκαλώντας αντιδράσεις.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο επίσημο κανάλι του στο YouTube, ο 34χρονος επιχείρησε να εξηγήσει τη θέση του, τονίζοντας πως δεν είχε καμία πρόθεση να προσβάλει τις γυναίκες: «Το είπα χαριτολογώντας, εννοούσα ότι ήταν εκνευρισμένος και δεν ήθελε να μιλήσει. Δεν ήξερα ότι η έκφραση είχε αυτή τη σημασία».

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει διαφορετική διατύπωση, λέγοντας πως «οι καιροί αλλάζουν» και ότι τέτοιες συζητήσεις βοηθούν στην εξέλιξη της κοινωνίας και της αντίληψης γύρω από τέτοια ζητήματα.