Μάρκο Νίκολιτς, ο κατακτητής!

Ο Βασίλης Βέργης γράφει πως το ποδόσφαιρο δικαίωσε το ρεσιτάλ του θριαμβευτή κόουτς της ΑΕΚ και άφησε "κάγκελο" και στο -5 τον Ολυμπιακό.

Δεν θα χρίσω από την 1η αγωνιστική των play off πρωταθλήτρια την ΑΕΚ, σοβαροί να είμαστε, καθώς υπάρχουν 5 καυτά ντέρμπι ακόμη. Άλλωστε ούτε οι ίδιοι οι άνθρωποι της Ένωσης θα πράξουν κάτι τέτοιο, αφού έχουν αποδείξει ότι με σοβαρότητα, σύνεση και διόλου αλαζονεία έχουν δημιουργήσει μια εξαιρετική ομάδα που βρίσκεται ήδη στο +5 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και την Πέμπτη παίζει τον πρώτο προημιτελικό στο Conference League!

(Και) Το ντέρμπι στο Φάληρο ήταν ακόμη μία τεράστια ΔΙΚΑΙΩΣΗ του Μάρκο Νίκολιτς, του ανθρώπου που έχτισε, μαζί με τον Χαβιέ Ριμπάλτα, τούτο το εξαιρετικό ποδοσφαιρικό πρότζεκτ, κάτι το οποίο επισημαίνω εδώ και καιρό με τα γραπτά μου στο SDNA.

Θα θυμίσω πάντως πως όταν η ΑΕΚ παίρνει "διπλό" στο "Γ. Καραϊσκάκης", συνήθως κατακτά τον τίτλο. Όπως συνέβη το 2018 και το 2023. Αυτό ίσως κάτι δείχνει, αν και επαναλαμβάνω, ότι ακόμη υπάρχει πολύ δρόμος.

Έχουμε όμως σοβαρά ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

- Η ΑΕΚ που τον Οκτώβριο του 2025 έχασε με κάτω τα χέρια 2-0 στο Φάληρο, πήγε τον Απρίλιο του 2026 και έκανε παρέλαση στο ίδιο γήπεδο. Γιατί "παρέλαση" είναι όταν προηγείται από το 5ο λεπτό με το γκολ του Κοϊτά (το οποίο πιστώνεται κατά το ήμισυ ο Περέιρα -τον άσο στο μανίκι του Νίκολιτς- κλέβοντας τη μπάλα από τον Ρέτσο και κάνοντας μια εξαιρετική κούρσα), κράτησε τον αντίπαλό της στις "μηδέν" ευκαιρίες και ανάγκασε την εξέδρα να φωνάξει το γνωστό σύνθημα "Αλλιώς ονειρευόμαστε τον Ολυμπιακό". Ήταν απόλυτος ο έλεγχος των νικητών στο παιχνίδι και ξεκάθαρη η κυριαρχία του Νίκολιτς στην σκακιέρα με τον Μεντιλίμπαρ.

- Η ΑΕΚ έδειξε στο Φάληρο ότι πλέον διαθέτει τρομερή αυτοπεποίθηση. Οι παίκτες της, σε αντίθεση με το προηγούμενο ντέρμπι στο ίδιο γήπεδο, "κατάπιαν" τα ατού των ερυθρόλευκων. Ο (φοβερός) Ρότα, ο Ρέλβας, ο Μουκουντί και ο Πενράις άφησαν... αναφορά στο Φ.Α. Ποντένσε, Ελ Κααμπί, Ταρέμι και Ζ. Μάρτινς. Ο Πινέδα και ο Μάριν έκαναν ματσάρα και κυριάρχησαν στον άξονα. Ο Κοϊτά στη μία ευκαιρία που βρήκε καθάρισε το ματς. Οι αλλαγές του Νίκολιτς βοήθησαν στο φρεσκάρισμα και το κυριότερο: ούτε μία στιγμή οι Ενωσίτες δεν έχασαν την πνευματική τους συγκέντρωση.

- Η ΑΕΚ έχει μπροστά της την τεράστια πρόκληση με τη Ράγιο Βαγιεκάνο και μετά τη ρεβάνς την 2η αγωνιστική των play off όπου μπορεί να αποδειχθεί η πιο καθοριστική για τον τίτλο. Αν δηλαδή η Ενωση νικήσει τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και ο Ολυμπιακός δεν περάσει από τη Λεωφόρο, τότε προφανώς η Ενωση θα κάνει πρόβα φιέστας. Εως τότε όμως υπάρχει πολύ χρόνος ας αφήσουμε τα "αν" στην άκρη και ας κρατήσουμε τη σημερινή πραγματικότητα.

- Η ΑΕΚ πήρε από τη "μοίρα" και αυτό που της αναλογούσε στη φάση του 98ου λεπτού. Θυμίζω πως στο τελευταίο λεπτό (106'!) των καθυστερήσεων του αγώνα με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια, οι ερυθρόλευκοι είχαν βρει δώρο από τον ουρανό με το αναπάντεχο πέναλτι του Μουκουντί που έφερε την ισοφάριση. Αντίστοιχα στο Φάληρο, μετά το κανονικό πέρας των καθυστερήσεων, την ώρα που ο Γιαζίτζι σκόραρε και πανηγύριζε, όλοι πίστεψαν πως ο Ολυμπιακός είχε βρει και πάλι τον χαμένο θησαυρό. Όμως η τεχνολογία απέδωσε δικαιοσύνη. Ο Πιρόλα ήταν φανερά σε θέση οφσάιντ, επηρέαζε ξεκάθαρα το οπτικό πεδίο του Στρακόσια και το γκολ, με την παρέμβαση του var και το οκ του Στίλερ, ορθότατα ακυρώθηκε. Η Ένωση πήρε αυτό που της άξιζε.

- Ο Ολυμπιακός ήταν ξανά ό,τι ακριβώς βλέπουμε φέτος στην Ελλάδα. Μια ομάδα χωρίς χαρακτήρα που δεν μπορεί να γυρίσει ντέρμπι όταν βρίσκεται (από πολύ νωρίς) πίσω στο σκορ, ουσιαστικά μη δημιουργώντας ούτε ευκαιρία. Οπως με τον ΠΑΟΚ στο κύπελλο, με τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα και πάει λέγοντας. Μόλις μία νίκη σε 8 ντέρμπι στη σεζόν! Μια ομάδα η οποία έχει πρόβλημα που κραυγάζει στη δημιουργία και στην εκτέλεση και πλέον, γίνεται σαφές, ότι και ψυχολογικά είναι αδύναμη. Το είδαμε και εσχάτως με την ΑΕΛ, το βλέπουμε συνεχώς. Ο Μεντιλίμπαρ δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα, οι παίκτες - βαρόμετρα (Ποντένσε, Ελ Κααμπί, Ζ. Μάρτινς) εξαφανίστηκαν, οπότε... πάπαλα. Δεν ξέρω πως αυτή η εικόνα μπορεί να αλλάξει ριζικά μέσα σε 5 ματς που απομένουν μέχρι το φινάλε του πρωταθλήματος. Και το σημερινό -5 από την ΑΕΚ θα μπορούσε πολύ εύκολα να ήταν -8 αν δεν είχε σταθεί τυχερός σε εκείνο το πέναλτι που έκανε ο Μουκουντί στον Αντρέ Λουίς στο 106'...