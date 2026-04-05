Η Ίντερ άφησε πίσω τα άσχημα αποτελέσματα επικρατώντας 5-2 της Ρόμα στο Μιλάνο.

Ο Λαουτάρο Μαρτίνες επέστρεψε στη διάθεση του Κρίστιαν Κίβου και έτσι επέστρεψαν και τα γκολ για τους Nerazzurri, οι οποίοι πήραν μεγάλη νίκη σε βάρος της Ρόμα (5-2) στο Meazza. Στο +9 από την Μίλαν πλέον με αγώνα περισσότερο.

Ο Αργεντινός επιθετικός έκανε το 1-0 στο 2’ ανοίγοντας το σκορ για την Ίντερ, η οποία ήθελε να «καθαρίσει» όσο πιο νωρίς και να δει άνετη το Νάπολι-Μίλαν την Δευτέρα (06/04). Παρότι στο 40’ ο Μαντσίνι ισοφάρισε για την Ρόμα, ο Τσαλχάνογλου έστειλε τους γηπεδούχους στα αποδυτήρια προηγούμενους (2-1).

Νωρίς στην επανάληψη ο Λαουτάρο έβαλε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα και 3 λεπτά μετά, ο Τουράμ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-1. Στο 63’ ο Μπαρέλα έδωσε χαρακτήρα party για το 5-1, ενώ το μόνο που κατάφερε η ομάδα του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι ήταν να σουλουπώσει ελάχιστα την εικόνα της με το τελικό 5-2 από τον Λορέντζο Πελεγκρίνι στο 70’.