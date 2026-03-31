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Τα highlights της φιλικής ισοπαλίας της Εθνικής στην Βουδαπέστη (vid)

Ποδόσφαιρο
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Δείτε τις καλύτερες στιγμές από την «λευκή» ισοπαλία (0-0) της Εθνικής μας ομάδας απέναντι στην Ουγγαρία στην Βουδαπέστη, σε φιλική αναμέτρηση.
Τα highlights της φιλικής ισοπαλίας της Εθνικής στην Βουδαπέστη (vid)