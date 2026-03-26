Παναθηναϊκός: Οι σίγουροι μεσοεπιθετικά και τα ερωτηματικά στα χαφ ενόψει πλέι οφ

Τα κομμάτια του… παζλ της «πράσινης» ενδεκάδας πριν τους αγώνες κατάταξης – Η επιβράβευση Ταμπόρδα και Ζαρουρί, η τετράδα που διεκδικεί δύο θέσεις στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

«Ανάσες» για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού μετά από καιρό. Οι «πράσινοι» πέρασαν ένα διάστημα «φωτιά» με συνεχόμενους αγώνες, γεμάτους απαίτηση και πίεση. Σωματική και ψυχολογική. Τα ακραία αρνητικά σενάρια (αποτυχία εισόδου στα πλέι οφ) αποδείχθηκαν μακριά απ’ την πραγματικότητα. Από εδώ και πέρα λοιπόν, το «τριφύλλι» έχει μπροστά του τους αγώνες κατάταξης.

Ξεκινώντας από την τέταρτη θέση, στο -8 από την τρίτη, στο -9 από τη δεύτερη και στο -11 από την κορυφή. Στόχος και σκοπός των «πράσινων», η καλύτερη δυνατή παρουσία στους έξι αγώνες που απομένουν. Τα συνεχόμενα ντέρμπι όπου ο Παναθηναϊκός ψάχνει το να τερματίσει πρώτος στην ειδική βαθμολογία και να δείξει στο χορτάρι πως αδίκησε τον εαυτό του μένοντας μακριά απ’ τη διεκδίκηση της κορυφής.

Παράλληλα, είναι πιο ξεκάθαρη και η εικόνα σε επίπεδο ενδεκάδας και ρόστερ. Πλέον, δεν υπάρχει ελληνική ξεκούραση για τους παίκτες που ήταν στην ευρωπαϊκή λίστα. Ούτε θα προκύπτουν απουσίες λόγω μη δικαιώματος συμμετοχής όπως συνέβη στο Europa League.

Σε επίπεδο ενδεκάδας, υπάρχουν συγκεκριμένες σταθερές και ερωτηματικά που μένει να απαντηθούν στην πορεία από τον Ράφα Μπενίτεθ μέσω των επιλογών του.

Κάτω απ’ τα δοκάρια ο Λαφόν δύσκολα θα χάσει τη θέση του, καθώς ο Ισπανός έχει δείξει πως δεν αρέσκεται σε rotation στους τερματοφύλακες. Το ερώτημα εδώ είναι αν θα έχει ευκαιρία ή ευκαιρίες ο Τσάβες, ενώ υπάρχει και ο Κότσαρης τον οποίο έχει επιβραβεύσει ο προπονητής με εμπιστοσύνη.

Στο κέντρο της άμυνας αυτή τη στιγμή διαθέσιμοι είναι οι Ίνγκασον και Τουμπά. Ο Κάτρης δεδομένα δεν θα αγωνιστεί στα πλέι οφ, ενώ Γεντβάι και Πάλμερ-Μπράουν κάνουν ατομικό. Ο Ερνάντεθ έχει διάστρεμμα και ακολουθεί θεραπεία. Κατά συνέπεια τα… κουκιά είναι μετρημένα και το τοπίο θα ξεκαθαρίσει ανάλογα τη διαθεσιμότητα που θα υπάρξει με την έναρξη των αγώνων.

Στα άκρα, οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος έχουν πάρει δικαιωματικά τη φανέλα του βασικού στο σπίτι τους. Και αν δεν προκύψει ανάγκη, δύσκολα θα χάσουν κάποιον αγώνα.

Το μεγάλο ερωτηματικό μπαίνει στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Στη διάταξη των «πράσινων» οι θέσεις είναι δύο. Ρενάτο Σάντσες και Μπακασέτας πήγαν καλά στα ευρωπαϊκά ματς που χρησιμοποιήθηκαν, με εξαίρεση την τελευταία αναμέτρηση κόντρα στη Μπέτις. Μαζί με αυτούς τους δύο, υπάρχει ο Τσιριβέγια που επέστρεψε και σαφώς είναι παίκτης που λογίζεται για βασική λύση. Συν φυσικά τον Κοντούρη, με τον νεαρό να είναι μέχρι τώρα βασικότατος στα ματς του ελληνικού πρωταθλήματος και με εξαιρετικές παρουσίες. Τσέριν και Σιώπης μοιάζουν να μένουν πιο πίσω απ’ την πρώτη τετράδα.

Εδώ ο Μπενίτεθ έχει σημαντική ευχέρεια για rotation, χωρίς να χάνεται η δυναμική του Παναθηναϊκού στον άξονα. Όπως θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν δοκιμάσει διαφορετικά δίδυμα τα οποία δεν υπήρχε η δυνατότητα να τεστάρει μέχρι τώρα. Τα οποία ίσως και να «κουμπώνουν» καλύτερα.

Στους ακραίους μεσοεπιθετικούς τώρα, οι λύσεις είναι πολλές. Δικαιωματικά και χωρίς αμφισβήτηση, Ταμπόρδα και Ζαρουρί ξεκινούν με το ξεκάθαρο προβάδισμα για το βασικό σχήμα. Η αγωνιστική τους κατάσταση και η συνεισφορά που έχουν στην ομάδα, τους χαρίζει αυτό το δικαίωμα. Αντίνο, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι έρχονται πιο πίσω. Οι δύο πρώτοι έτσι κι αλλιώς θέλουν χρόνο προσαρμογής σε νέα δεδομένα καριέρας, όντας φυσικά τεράστια κεφάλαια για τον Παναθηναϊκό. Ο Ουρουγουανός είχε περίεργη σεζόν με τους συνεχείς τραυματισμούς και σαφώς έχασε έδαφος στην ιεραρχία. Συν τον Παντελίδη που θα έρχεται ως πολύτιμη λύση στους αγώνες όπως όλα δείχνουν.

Τέλος, η κορυφή της επίθεσης είναι η θέση που έχει σφραγίδα που δεν αμφισβητείται. Ο Ανδρέας Τετέι είναι ο βασικός στράικερ του Παναθηναϊκού και πιο πίσω έρχονται οι υπόλοιπες λύσεις (Σφιντέρσκι, Πάντοβιτς). Ειδικά τώρα που ο Ντέσερς δεν θα αγωνιστεί μέχρι το τέλος της σεζόν λόγω του τραυματισμού του.