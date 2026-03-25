Η Λανς δεν αποδέχεται αναβολή του αγώνα με την Παρί Σεν Ζερμέν

Έντονη αντιπαράθεση για την αναβολή ενός αγώνα έχει ξεσπάσει στη Ligue 1.

Αφού η γαλλική Λίγκα επέτρεψε την αναβολή του αγώνα με τη Ναντ ενόψει του διπλού αγώνα της Παρί Σεν Ζερμέν με την Τσέλσι για το Champions League, διερευνάται η πιθανότητα επανάληψης της κατάστασης για την αναμέτρηση μεταξύ των Παριζιάνων και της Λανς (δεύτερης στο πρωτάθλημα).

Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για τις 22 Απριλίου, ακριβώς στη μέση του διπλού αγώνα μεταξύ Παρί Σεν Ζερμέν και Λίβερπουλ για τα προημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης.

Αλλά ενώ επιτεύχθηκε συμφωνία στην πρώτη περίπτωση, τώρα που τα διακυβεύματα είναι σημαντικά - η Λανς βρίσκεται μόνο έναν βαθμό πίσω από την ομάδα του Λουίς Ενρίκε, η οποία έχει ακόμα ένα παιχνίδι λιγότερο (εναντίον της Ναντ) - η κατάσταση είναι σημαντικά πιο περίπλοκη, με τη Λανς να εκδίδει επίσημη ανακοίνωση κατά της LFP.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

«Στις 6 Μαρτίου, οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα του αγώνα μεταξύ της Λανς και της Παρί Σεν Ζερμέν, επισημοποιώντας ένα πλαίσιο που όλοι κλήθηκαν στη συνέχεια να σεβαστούν», αναφέρει η δήλωση. «Με πνεύμα ευθύνης και μετριοπάθειας, η Λανς ενημέρωσε εξαρχής την Παρί Σεν Ζερμέν για την πρόθεσή της να μην αλλάξει την ημερομηνία.

Πιστός στη δέσμευσή του για αθλητική σταθερότητα, ο σύλλογος επέλεξε επίσης να απόσχει από οποιαδήποτε δημόσια επικοινωνία επί του θέματος. Ωστόσο, η πρόσφατη αύξηση των συζητήσεων, των παρεμβάσεων και των διαφόρων προτάσεων μας οδήγησε σήμερα να σπάσουμε αυτή την επιφυλακτικότητα.

Αισθανόμαστε ότι εξαπλώνεται ένα ανησυχητικό συναίσθημα: αυτό του γαλλικού πρωταθλήματος που σταδιακά υποβιβάζεται στον ρόλο μιας απλής μεταβλητής η οποία προσαρμόζεται στις ευρωπαϊκές ανάγκες ορισμένων μερών. Αυτή είναι μια ιδιόμορφη αντίληψη της αθλητικής δικαιοσύνης, που είναι δύσκολο να βρεθεί σε άλλες μεγάλες ηπειρωτικές διοργανώσεις.

Η αλλαγή της ημερομηνίας αυτού του αγώνα σήμερα θα σήμαινε ότι η Ρασίνγκ Κλουμπ ντε Λανς θα έμενε χωρίς αγώνες για 15 ημέρες και στη συνέχεια θα έπρεπε να παίζει αγώνες κάθε τρεις ημέρες...

Συνεπώς, η πορεία του πρωταθλήματος θα έπρεπε να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις των πιο ισχυρών, στο όνομα συμφερόντων που, προφανώς, πλέον ξεπερνούν το εθνικό πλαίσιο, το οποίο έχει ήδη χαλαρώσει τις τελευταίες σεζόν (από 20 σε 18 ομάδες, κατάργηση του Λιγκ Καπ). Πέρα από αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, το ζήτημα που τίθεται είναι πιο θεμελιώδες: αυτό του σεβασμού που οφείλεται στην ίδια τη διοργάνωση».