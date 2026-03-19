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Αγνώριστη η ΑΕΚ και 0-2 για την Τσέλιε που το πιστεύει! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Η ΑΕΚ δεν έχει μπει ποτέ στο ματς με την Τσέλιε και οι Σλοβένοι βρήκαν και δεύτερο τέρμα με τον Βάνσας για το 0-2!
Αγνώριστη η ΑΕΚ και 0-2 για την Τσέλιε που το πιστεύει! (vid)