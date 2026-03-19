Προβληματισμός για Τετέ στην Γκρέμιο!  

Ο πρώην εξτρέμ του Παναθηναϊκού δεν έχει καταφέρει ακόμη να βρει ρυθμό στη Γκρέμιο με συνέπεια η θέση του στην ενδεκάδα να μην θεωρείται δεδομένη, καθώς υπάρχει έντονος ανταγωνισμός με τον Χοσέ Εναμοράδο.

Η αναμέτρηση απέναντι στη Σαπεκοένσε σηματοδότησε την επιστροφή του Τετέ στο αρχικό σχήμα μετά τον Φεβρουάριο, όταν ο 26χρονος άσος είχε τραυματιστεί στον αγώνα με τη Ζουβεντούδε προλαβαίνοντας όμως να σκοράρει.

Μετά την αποθεραπεία του, επανήλθε ως βασικός υπό τις οδηγίες του Λουίς Κάστρο, ωστόσο η εικόνα του δεν ήταν πειστική.

Μέχρι στιγμής, ο Τετέ μετρά δύο γκολ, μία ασίστ, επτά τάκλιν και δεκαέξι τελικές προσπάθειες σε εννέα συμμετοχές, αριθμοί που δείχνουν συμμετοχή στο παιχνίδι αλλά δεν ανταποκρίνονται στις υψηλές προσδοκίες που υπάρχουν. Η Γκρέμιο επένδυσε περίπου έξι εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του, δίνοντάς του ρόλο βασικού και πρωταγωνιστή.

Από την άλλη πλευρά, ο Χοσέ Εναμοράδο αξιοποίησε πλήρως την απουσία του Τετέ. Ο Κολομβιανός αγωνίστηκε βασικός σε τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια δείχνοντας καλά στοιχεία. Αν και αποκτήθηκε με χαμηλότερο κόστος συμβάλοντας στο rotation, εξυπηρετεί απόλυτα τα σχέδια του Λουίς Κάστρο.

Στο παιχνίδι με τη Σαπεκοένσε, Τετέ και Εναμοράδο ξεκίνησαν από κοινού στην ενδεκάδα, όμως, ο Βραζιλιάνος ήταν εκείνος που αντικαταστάθηκε.Η κατάσταση παραμένει ανοιχτή, με τον Πορτογάλο τεχνικό να καλείται να πάρει αποφάσεις.