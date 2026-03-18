Το σκορ του πρώτου ματς (5-2) δεν άφηνε περιθώρια και η Ατλέτικο εβγαλε την... αγγαρεία και παρά την ήττα της με 3-2 πέρασε στους «8» του Champions League όπου την περιμένει η Μπαρτσελόνα!

Καμία σχέση με το πρώτο ματς δεν είχε η ρεβάνς του Λονδίνου για Τότεναμ και Ατλέτικο. Οι Άγγλοι το πίστεψαν πως μπορούν να κάνουν κάτι, όμως το 5-2 της Μαδρίτης δεν τους άφησε αρκετά περιθώρια, με τους γηπεδούχους να παίρνουν τη νίκη με σκορ 3-2 και τους Ισπανούς την πρόκριση.

Οι Spurs προηγήθηκαν στο ματς θεωρητικά νωρίς, είχαν ευκαιρίες, αλλά οι Rojiblancos βρήκαν τις απαντήσεις και τελικώς πήραν την πρόκριση στους «8», όπου εκεί περιμένει ήδη η Μπαρτσελόνα. Μάλιστα, αυτή ήταν η πρώτη νίκη για την ομάδα του Ιγκόρ Τούντορ από τα τέλη Ιανουαρίου.

Από το πρώτο λεπτό η ομάδα του Βορείου Λονδίνου πάλεψε για να ανοίξει τον δρόμο για την μεγάλη ανατροπή και απείλησε την εστία της Ατλέτικο, με τον Μούσο να έχει τις απαντήσεις. Τελικά, η αρχή έγινε στο 30ο λεπτό, με τον Ραντάλ Κόλο Μουανί να σκοράρει για το 1-0 με μία υπέροχη κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Ματίς Τελ.

Η απάντηση των Μαδριλένων ήρθε με την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου και ουσιαστικά εκεί τελείωσαν όλα. Ο Χούλιαν Άλβαρες με μία πανέμορφη ενέργεια βρήκε τον χώρο να σουτάρει μέσα στην περιοχή και με ένα εξαιρετικό τελείωμα έκανε το 1-1 στο 47ο λεπτό.

Ακόμη και έτσι, η Τότεναμ βρήκε τη δύναμη και συνέχισε να προσπαθεί, με τον Τσάβι Σίμονς να τη βάζει ξανά έστω και λίγο στο... κόλπο. Ο Ολλανδός σταρ με ένα πανέμορφο σουτ έξω από την περιοχή έβαλε ξανά γρήγορα σε θέση οδηγού την ομάδα του Τούντορ, κάνοντας το 2-1 στο 52'.

Ο χρόνος περνούσε, οι Άγγλοι δεν μπορούσαν να βρουν άλλο ένα γκολ που θα τους έβαζε για τα καλά στο παιχνίδι και τελικά ο Χάντσκο με κεφαλιά στο 75ο λεπτό ισοφάρισε σε 2-2, γκρεμίζοντας ξανά τα όνειρα της Τότεναμ.

Η υπόθεση πρόκριση πλέον είχε κριθεί και το μόνο που απέμενε ήταν να γίνει γνωστό και το σκορ του αγώνα. Έτσι, το μόνο που κατάφεραν να κάνουν οι Βορειολονδρέζοι ήταν να βρουν άλλο ένα γκολ στις καθυστερήσεις, με τον Τσάβι Σίμονς να σκοράρει με ένα πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος για το τελικό 3-2.