Ισπανική βόμβα για Καρέτσα: «Η Ρεάλ δίνει 50 εκατ.»!

Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται να μπει για τα καλά στη μάχη της απόκτησης του Κωνσταντίνου Καρέτσα, βάζοντας στο τραπέζι 50 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τους Ισπανούς.

Το wonderkid του ελληνικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου έχει συνδεθεί εδώ και καιρό μεταξύ άλλων και με τη Ρεάλ Μαδρίτης, μαζί φυσικά με πολλά από τα κορυφαία κλαμπ της Γηραιάς Ηπείρου.

Τώρα στην Ισπανία δίνουν συνέχεια στο ενδιαφέρον της "βασίλισσας" για τον 18χρονο διεθνή εξτρέμ, καθώς η ιστοσελίδα "Fichajes" αναφέρει πως οι Μαδριλένοι είναι διατεθειμένοι να μπουν στη μάχη της απόκτησής του με προσφορά που δύσκολα θα μπορούσε να απορρίψει η Γκενκ, δίνοντας 50 εκατ. ευρώ για να τον κάνουν δικό τους.

Δεν είναι λίγες οι φορές άλλωστε που η Ρεάλ έχει στείλει άνθρωπό της στο Βέλγιο για να τσεκάρει από κοντά το αστέρι της Γκενκ και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πλέον ωριμάζει η ιδέα να προχωρήσει στο επόμενο βήμα ο σύλλογος για να κάνει τον παίκτη δικό του.