Αρμπελόα: «Ο Μπαπέ θα επιστρέψει πολύ σύντομα»

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Άλβαρο Αρμπελόα, δήλωσε (10/3) ότι ο Κιλιάν Mπαπέ, που θα χάσει τον πρώτο-αυριανό (11/3)- αγώνα για τη φάση των «16» του Champions League εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι, νιώθει «πολύ καλύτερα» και θα επιστρέψει «πολύ σύντομα».

Η ισπανική εφημερίδα Marca, θεωρεί ως πιθανότερο η επιστροφή του να γίνει στις 17 Μαρτίου, στη ρεβάνς με την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα.

«Ο Μπαπέ; Τα πάει πολύ καλύτερα. Όπως είπα, παρακολουθούμε την πρόοδό του μέρα με τη μέρα και αυτή η εβδομάδα ήταν πολύ θετική. Επέστρεψε νιώθοντας πολύ καλύτερα, αισθάνεται καλύτερα κάθε μέρα, οπότε τον περιμένουμε να επιστρέψει πολύ σύντομα», δήλωσε ο Αρμπελόα σε συνέντευξη Τύπου.

Ενώ αναρρώνει ακόμα από τον τραυματισμό του στο αριστερό γόνατο, ο Γάλλος επιθετικός, που επέστρεψε στη Μαδρίτη μετά από μια εβδομάδα στο Παρίσι, δεν συμμετείχε στην προπόνηση με τους συμπαίκτες του και συνέχισε την ατομική του προπόνηση σε κλειστό χώρο σήμερα (10/3) το πρωί.

Η απουσία του Μπαπέ, του κορυφαίου σκόρερ του ισπανικού γίγαντα με 38 γκολ σε 33 αγώνες, θα περιπλέξει σε μεγάλο βαθμό τα πράγματα για τον προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης, Άλβαρο Αρμπελόα, ο οποίος μένει επίσης χωρίς έξι άλλους βασικούς παίκτες λόγω τραυματισμού: Ροντρίγκο, Τζουντ Μπέλινγκχαμ, Έντερ Μιλιτάο, Άλβαρο Καρέρας, Νταβίντ Αλάμπα και Ντάνι Θεμπάγιος.

Ο Ισπανός προπονητής, ο οποίος δήλωσε ότι αναμένει «ένα δύσκολο παιχνίδι» εναντίον της Μάτσεστερ Σίτι, μιας ομάδας «όπου οι παίκτες είναι ικανοί να βρίσκουν ο ένας τον άλλον με κλειστά μάτια», επέμεινε ωστόσο ότι η Ρεάλ Μαδρίτης «δεν πρέπει ποτέ να νιώθει κατώτερη από κανέναν», ειδικά στο Champions League, μια διοργάνωση που έχει κερδίσει 15 φορές.

Χωρίς τον Μπαπέ, τον Ροντρίγκο και τον Μπέλιγχαμ, ο Αρμπελόα αναγνώρισε ότι θα χρειαστεί μια δυνατή εμφάνιση από τον Βινίσιους, ο οποίος ήταν καθοριστικός και στους δύο αγώνες των playoffs εναντίον της Μπενφίκα (1-0, 2-1).

«Ο Βινίσιους αναλαμβάνει μεγάλη ευθύνη ως ηγέτης της επίθεσης μας και θα τον χρειαστούμε στην καλύτερη δυνατή του μορφή αν θέλουμε να αποκλείσουμε τη Μάντσεστερ Σίτι», παραδέχτηκε.