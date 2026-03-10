Ολυμπιακός: Εκτός με ΟΦΗ ο Έσε

Ο Σαντιάγκο Έσε υπέστη ελαφριά θλάση και θα χάσει σίγουρα το παιχνίδι του Ολυμπιακού στη Κρήτη.

Νοκ άουτ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού το Σάββατο με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο τέθηκε ο Σαντιάγκο Έσε. Ο Αργεντινός μέσος αποχώρησε με ενοχλήσεις στους προσαγωγούς από το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και οι εξετάσεις έδειξαν ότι έχει υποστεί ελαφριά θλάση.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν τον υπολογίζει για το παιχνίδι στην Κρήτη, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα φανεί αν θα είναι σε θέση να παίξει στο ματς της τελευταίας αγωνιστικής με την ΑΕΛ. Ωστόσο, δεν θα παρθεί κανένα ρίσκο με τον Έσε, καθώς ακολουθεί μια 15ήμερη διακοπή μέχρι την έναρξη των πλέι οφ.

