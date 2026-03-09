Ντεμπούτο με τρόπαιο ο Ζαρντίμ – Η Φλαμένγκο κατέκτησε το Campeonato Carioca

Η Φλαμένγκο επικράτησε 5-4 στα πέναλτι της Φλουμινένσε, στον τελικό του Campeonato Carioca.

Με… κούπα ξεκίνησε τη θητεία του ο Λεονάρντο Ζαρντίμ στη Φλαμένγκο. Στο πρώτο του ματς στον πάγκο, κατέκτησε το Campeonato Carioca στο Μαρακανά, επικρατώντας της Φλουμινένσε στα πέναλτι με 5-4. Ο τερματοφύλακας της Φλαμένγκο Ρόσι απέκρουσε το τελευταίο πέναλτι και έδωσε το έναυσμα για τους πανηγυρισμούς.

Η απόδοση της «Φλα» εναντίον της Φλουμινένσε δεν ήταν καθόλου συναρπαστική, αλλά στο τέλος κατέληξε σε ένα τρόπαιο: το Campeonato Carioca, το πρώτο του στη Βραζιλία, μετά από μια περίοδο στην Κρουζέιρο όπου έφυγε με άδεια χέρια.