Κούστα: «Ήμουν σίγουρος πως θα ανεβάζαμε τον Ηρακλή» (vid)

Ο χρυσός σκόρερ της ανόδου για τον Ηρακλή στον αγώνα με την Αναγέννηση στην Καρδίτσα, Κριστιάν Κούστα ήταν απόλυτα σίγουρος για την επιτυχία των Θεσσαλονικέων και στην επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία.

Παράλληλα μίλησε για το πως εξελίχθηκε η σεζόν στον Βόρειο Όμιλο της Super League 2, για την υποδοχή που τους επεφύλασσαν οι οπαδοί στο Καυτανζόγλειο και στο Ιβανώφειο, αλλά και για τα μελλοντικά του σχέδια.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Σίγουρα ήταν πολύ δύσκολο, γιατί όταν έχεις αποκτήσει μια διαφορά και ξαφνικά μειώνεται, υπάρχει και ένα άγχος. Ήμασταν σοβαροί και στα τρία παιχνίδια και δείξαμε πως το θέλαμε παραπάνω.

Το πιο σημαντικό είναι πως δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τι έχουμε πετύχει ως ομάδα.

Ήμασταν πιο έτοιμοι και κερδίσαμε στα τρία παιχνίδια, ασχέτως που μπήκε το γκολ στο τέλος. Ήμασταν σοβαροί σε όλη τη διάρκεια και αυτοί που έπρεπε, ξέραμε τις δυσκολίες του παιχνιδιού στην Καρδίτσα. Ήμασταν προετοιμασμένοι και στο τέλος τα καταφέραμε, αυτό κρατάμε.

Δεν φοβήθηκα γιατί από την αρχή της προετοιμασίας, που ήρθαν πολλοί έμπειροι παίκτες, που ήξεραν την κατηγορία, ήμουν σίγουρος πως θα πετύχουμε το στόχο.

Πέρα από αυτό, ήρθαν παιδιά στη διοίκηση που μας βοήθησαν, όπως ο Δεληζήσης και ο Στέλιος Μαραγκός.

Δηλαδή ήμασταν σαν σύνολο πιο ολοκληρωμένοι και αυτό ίσως έκανε τη διαφορά».

Για το ιδιαίτερο ματς Καρδίτσα, όπου εξελίχθηκε σε… ήρωα των πρωταθλητών:

«Η αλήθεια είναι ότι όταν κάναμε ”ζέσταμα”’ ξέραμε εκείνη τη στιγμή πως η Νίκη Βόλου έχανε, οπότε θέλαμε μόνο ένα γκολ, για να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί και να κλειδώσουμε την άνοδο.

Οπότε είπα στα παιδιά, αν μπω μέσα και βάλω γκολ, θα βγάλω τη φανέλα μου. Οπότε… κλείδωσα».

Για «θερμή» υποδοχή των φιλάθλων στο Ιβανώφειο μετά την άνοδο και τις προεκτάσεις αυτής της επιτυχίας:

«Με το που κατεβήκαμε από το λεωφορείο, ουσιαστικά παίζεις και για τους οπαδούς.

Η χαρά που πήραν οι άνθρωποι αυτοί μετά από τόσα χρόνια, να δουν την ομάδα τους εκεί που πραγματικά αξίζει, δεν μπορείς να το περιγράψεις.

Είδα φίλους μου να κλαίνε και αυτό σε γεμίζει παραπάνω. Και εμείς που είμαστε σε μικρότερη γενιά, δεν έχουμε ζήσει τον Ηρακλή όπως τον ξέρουν οι περισσότεροι.

Όσα βίντεο και αν δεις, δεν περιγράφεται με αυτό που βιώσαμε. Η αλήθεια είναι πως έστω αυτό το μικρό και το λίγο που ζήσαμε στο Ιβανώφειο, να γίνει ξανά την Κυριακή στο επόμενο ματς στο Καυτανζόγλειο και στο επόμενο και στο επόμενο.

Ο κόσμος έχει ανάγκη τον Ηρακλή και ο Ηρακλής έχει ανάγκη τον κόσμο. Μακάρι να ζήσω το Καυτανζόγλειο γεμάτο».

Για τον ίδιο και την επόμενη μέρα στη Super League:

«Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να μείνω στην ομάδα, όπως έχω ξαναπεί.

Θεώρησα πως είχα να προσφέρω στην ομάδα και έχω και άλλα. Για αυτό επέλεξα να κάτσω, περνάω πολύ ωραία εδώ πέρα.

Το πιο σημαντικό είναι πως ήταν μια συνολική προσπάθεια από όλα τα παιδιά, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο ποδοσφαιριστή, από τη διοίκηση, από τους φροντιστές, πετύχαμε αυτό που όλοι θέλαμε».

Το σχετικό βίντεο: