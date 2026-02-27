Ρίβερ Πλέιτ: Συγκίνηση στο αντίο του Γκαγιάρδο (vid)

Για τελευταία φορά κάθισε στον πάγκο της Ρίβερ Πλέιτ ο Μαρσέλο Γκαγιάρδο, συνδυάζοντας το αντίο του με νίκη 3-1 επί της Μπάνφιλντ.
Ο Αργεντινός τεχνικός γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς των «Μιγιονάριος», οι οποίοι ωστόσο αποδοκίμασαν έντονα τους ποδοσφαιριστές της ομάδας κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Διάδοχος του Γκαγιάρδο αναμένεται να είναι ο Εντουάρντο Γκουντέτ, ο οποίος αφήνει τον πάγκο της Αλαβές για να γίνει ο νέος προπονητής της Ρίβερ Πλέιτ.
Para siempre, Muñeco 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/eJVuYQ4JUc— River Plate (@RiverPlate) February 27, 2026