Χάρη σε ένα πανέμορφο γκολ του Βινίσιους, η Ρεάλ έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση κόντρα στην Μπενφίκα (0-1), σε ένα ματς που λίγο έλειψε να γίνει... ροντέο.

Σε ένα ματς που είχε τα πάντα, γκολάρα, μεγάλες φάσεις τσακωμούς και πολλά νεύρα, η Ρεάλ Μαδρίτης έφυγε με το «διπλό» από την Πορτογαλία, επικρατώντας της Μπενφίκα με σκορ 1-0.

Όλα έγιναν για τη... χάρη του Βινίσιους. Ο Βραζιλιάνος είχε μεγάλες ευκαιρίες, πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ, ενώ ο ίδιος κατήγγειλε πως του έγινε ρατσιστική επίθεση από τον Τζιανλούκα Πρεστιάνι και παραλίγο να... τιναχτεί το ματς στον αέρα.

Τελικά, το ματς συνεχίστηκε κανονικά, ο ρυθμός είχε πέσει, δεν άλλαξε τίποτα μετά το γκολ και η Βασίλισσα έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League.

Δυνατό ξεκίνημα με ευκαιρίες

Η Ρεάλ ξεκίνησε από την αρχή πιο δυνατά και στο 9ο λεπτό είχε και την πρώτη ευκαιρία να σκοράρει, ωστόσο ο Τρούμπιν είχε απάντηση στο σουτ του Μπαπέ, ενώ το ίδιο έγινε και με ένα μακρινό σουτ του Γκιουλέρ λίγο αργότερα (17').

Οι Ισπανοί σιγά-σιγά άρχισαν να βρίσκουν περισσότερους χώρους και έφταναν όλο και πιο κοντά στο γκολ, ωστόσο είτε έπεφταν πάνω στον Ουκρανό κίπερ είτε δεν έβρισκαν στόχο. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ήρθε στο 19ο λεπτό, με τον Γκιουλέρ να κάνει το γύρισμα στην περιοχή, τον Βινίσιους να κάνει την προβολή και τη μπάλα να περνάει ελάχιστα άουτ.

Κάπου εκεί ήρθε και η σειρά των Πορτογάλων να απαντήσουν και είχαν μεγάλη ευκαιρία για να προηγηθούν κιόλας, ωστόσο ο Τιμπό Κουρτουά ήταν εκεί και με μία μεγάλη επέμβαση κράτησε ανέπαφη την εστία του από το δυνατό σουτ του Αουρσνές στο 24'.

Έπεσε ο ρυθμός, αλλά πάτησε γκάζι η Ρεάλ

Σταδιακά έπεφτε ο ρυθμός, καμία ομάδα δεν ήθελε να πάρει ρίσκα, μέχρι που η Ρεάλ πάτησε ξανά το πόδι στο γκάζι και μέσα σε λίγα λεπτά είχε μεγάλες ευκαιρίες για να σκοράρει. Αρχικά (43') το σουτ του Μπαπέ, έπειτα από τακουνάκι του Βινίσιους, έφυγε λίγο άουτ, ενώ στην αμέσως επόμενη φάση (44') ο Τρουμπίν σταμάτησε τον Γάλλο.

Οι «Mερέγχες» συνέχισαν να πιέζουν και είχαν ακόμη δύο ευκαιρίες στα τελευταία λεπτά του ημιχρόνου, όμως το Τρουμπίν είπε ξανά «όχι» με μεγαλη απόκρουση σε σουτ του Γκιουλέρ (45+1'), ενώ λίγο νωρίτερα ένα σουτ του Βινίσιους από καλή θέση κόντραρε και έφυγε κόρνερ.

Γκολάρα και... διακοπή

Με την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου η ομάδα του Αλβάρο Αρμπελόα βρήκε και το γκολ που έψαχνε χάρη σε ένα τέρμα παγκόσμιας ομορφιάς από τον Βίνι. Ο Βραζιλιάνος σταρ έφυγε στα πλάγια, συνέκλινε και με ένα τρομερό σουτ από πολύ πλάγια θέση βρήκε το απέναντι παραθυράκι και άνοιξε το σκορ, κάνοντας το 1-0 στο 50ο λεπτό.

Και κάπου εκεί το ματς έγινε... ροντέο. Ο Βινίσιους πήγε και πανηγύρισε μπροστά στους οπαδούς των «Αετών» να πανηγυρίσει και ξεκίνησε το... πανηγύρι. Αυτοί με τη σειρά τους άρχισαν να τον βρίζουν και να πετούν πράγματα στον αγωνιστικό χώρο, ενώ δεν έλειψαν και τα ρατσιστικά σχόλια, με τον Βραζιλιάνο μάλιστα να καταγγέλει στον διαιτητή πως δέχθηκε ρατσιστική επίθεση από τον Τζιανλούκα Πρεστιάνι της Μπενφίκα.

Έτσι, ο διαιτητής αποφάσισε την προσωρινή διακοπή του αγώνα, ώστε να ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα, καθώς και στον αγωνιστικό χώρο τα πράγματα μεταξύ των παικτών είχαν αγριέψει. Τελικά, περίπου 10 λεπτά αργότερα ο Λετεσιέ συνέχισε το παιχνίδι κανονικά.

Έπεσε ο ρυθμός, δεν αλλαξε κάτι

Όπως ήταν λογικό, ο ρυθμός είχε πέσει πλέον μετά από 10 λεπτά διακοπή, οι παίκτες είχαν κρυώσει και πήρε λίγος χρόνος για να αλλάξει αυτό. Η Μπενφίκα πλέον πατούσε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, σταμάτησε να δέχεται πολλές φάσεις, αλλά δεν κατάφερε να κάνει η ίδια κάτι ουσιαστικό μπροστά και το 1-0 έμεινε μέχρι το τελικό σφύριγμα της λήξης.