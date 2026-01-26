To όνειρο του Champions League για τον ΠΑΟΚ περνάει (και) από την Λιόν!

Ο Δικέφαλος το βράδυ της Πέμπτης παίζει στην Γαλλία για πολύ περισσότερα πράγματα από ότι πιστεύουν οι περισσότεροι...

Στην θεωρία μοιάζει με ένα σχεδόν αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι. Η Λιόν βρίσκεται στην κορυφή της League phase του Europa League και έχει εξασφαλίσει μία θέση στην πρώτη οκτάδα και συγχρόνως στους 16 του Europa League.

Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ έχει εξασφαλίσει μία θέση στα πλέι-οφ και θα ψάξει το θαύμα της πρώτης οκτάδας. Αυτό θα έρθει μόνο αν κερδίσει στην Γαλλία, αλλά και με έναν συνδυασμό αποτελεσμάτων που αφορά τα παιχνίδια της Ρόμα, της Φερεντσβάρος, της Μπέτις, της Πόρτο, της Γκενκ και του Ερυθρού Αστέρα.

Στην πράξη, μόνο έτσι δεν είναι. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει τίποτα να χάσει, αντιθέτως έχει πάρα πολλά να κερδίσει. Ένα διπλό στην Grouporama Arena μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για τους 16 του Europa League, αλλά μελλοντικά να κάνει την διαφορά ώστε να υλοποιηθεί το ανεκπλήρωτο όνειρο του συλλόγου.

Ένα απευθείας εισιτήριο στην League phase του Europa League χωρίς προκριματικά στην περίπτωση κατάκτησης του φετινού πρωταθλήματος!

Ένα... χρυσό εισιτήριο

Η ιστορία είναι γνωστή. Αν η ομάδα που κατακτήσει το φετινό Champions League έχει εξασφαλίσει και ένα εισιτήριο για την διοργάνωση μέσω του πρωταθλήματος της, τότε ανοίγει μία απευθείας θέση για την ομάδα με το καλύτερο ranking από την προκριματική φάση και το μονοπάτι των πρωταθλητών.

Αυτό δημιουργεί μία ειδική βαθμολογία, που αυτή τη στιγμή και πριν από την τελευταία αγωνιστική σε Champions και Europa League είναι η ακόλουθη.

ΟΜΑΔΑ RANKING ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΗ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 1. Ρέιντζερς 59.250 Europa League 32η 2η 2. Ολυμπιακός 58.500 Champions League 24η 2η 3. Κοπεγχάγη 54.375 Champions League 26η 5η 4. Σαχτάρ Ντόνετσκ 50.250 Conference League Στους 16 2η 5. ΠΑΟΚ 46.250 Europa League 12ος 3ος 6. Ντινάμο Ζάγκρεμπ 46.000 Europa League 20ή 1η 7. Σάλτσμπουργκ 45.000 Europa League 28η 1η 8. Φερεντσβάρος 45.000 Europa League 7η 3η 9. Ερυθρός Αστέρας 43.000 Europa League 11ος 2η 10. Κάραμπαγκ 42.000 Champions League 18η 2η 11. Σέλτικ 41.000 Europa League 24η 3η 12. Μίντιλαντ 37.750 Europa League 4η 2η 13. Βασιλεία 34.500 Europa League 27η 4η

Η ειδική αυτή βαθμολογία είναι δεδομένο ότι θα αλλάξει δραματικά μετά τους αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής. Κάποιες ομάδες θα αποχαιρετίσουν την Ευρώπη, επομένως δεν θα μπορούν να βελτιώσουν άλλο το ranking τους.

Τα μπόνους που κάνουν την διαφορά

Κάποιες άλλες θα προσθέσουν τα πολύ γενναιόδωρα μπόνους κατάταξης στην League phase, που αυξάνονται ανάλογα με την τελική κατάταξη και θα έχουν στην συνέχεια την ευκαιρία να βελτιώσουν κι άλλο μέσω αποτελεσμάτων και προκρίσεων το ranking τους.

Υπενθυμίζουμε ότι κάθε νίκη δίνει 2.000, κάθε ισοπαλία 1.000, ενώ κάθε πρόκριση από εδώ και πέρα προσφέρει επιπλέον 1.500 βαθμούς για τις ομάδες του Champions League, 1.000 για αυτούς του Europa League και 0.500 για τις ομάδες του Conference League.

Εννοείται βέβαια ότι από αυτή την ειδική βαθμολογία βγαίνουν αυτόματα, οι ομάδες που δεν θα κατακτήσουν το πρωτάθλημα στην χώρα τους και αυτός είναι ο λόγος που στο σχετικό πινακάκι υπάρχει και η σημερινή τους θέση στην βαθμολογία των πρωταθλημάτων τους.

Στους πίνακες που ακολουθούν αναφέρεται αναλυτικά το μπόνους της τελικής κατάταξης που θα πάρουν οι ομάδες στο Champions και το Europa League, με την υποσημείωση ότι στις 36 ομάδες του Champions League έχει προστεθεί το μπόνους συμμετοχής των 6.000 βαθμών, ενώ τα μπόνους έχουν ήδη προστεθεί στις ομάδες που συνεχίζουν στο Conference League.

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ LEAGUE PHASE CHAMPIONS LEAGUE EUROPA LEAGUE 1η 6.000 6.000 2η 5.750 5.750 3η 5.500 5.500 4η 5.250 5.250 5η 5.000 5.000 6η 4.750 4.750 7η 4.500 4.500 8η 4.250 4.250 9η 4.000 4.000 10η 3.750 3.750 11η 3.500 3.500 12η 3.250 3.250 13η 3.000 3.000 14η 2.750 2.750 15η 2.500 2.500 16η 2.250 2.250 17η 2.000 2.000 18η 1.750 1.750 19η 1.500 1.500 20ή 1.250 1.250 21η 1.000 1.000 22η 0.750 0.750 23η 0.500 0.500 24η 0.250 0.250

Ακόμα και για 7.750 σε ένα βράδυ!

Από τον τελευταίο πίνακα προκύπτει ότι ο ΠΑΟΚ -στο τέλειο σενάριο- παίζει στην Γαλλία ακόμα και για 7.750 βαθμούς που θα τον εκτοξεύσουν στην ειδική αυτή βαθμολογία. Πως μπορεί να προκύψει αυτό το νούμερο; Μαθηματικά, η ανώτερη θέση που μπορεί να τερματίσει ο Δικέφαλος είναι η 6η, που δίνει μπόνους 4.750 βαθμών. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο με νίκη στην Γαλλία που δίνει άλλους 2.000 και θα σημαίνει απευθείας πρόκριση στους 16 του Europa League, όπερ άλλοι 1.000 βαθμοί στο σακούλι!

Αν σκεφτεί κανείς ότι όλη η συγκομιδή του ΠΑΟΚ από την φετινή ευρωπαϊκή του πορεία είναι 9.000, τότε μέσα σε ένα και μόνο βράδυ η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου μπορεί σχεδόν να διπλασιάσει την συγκομιδή της και να βάλει πλώρη για ακόμα μεγαλύτερη συγκομιδή στην συνέχεια της φετινής ευρωπαϊκής σεζόν.

Ωστόσο, ακόμα και αν δεν έρθει το διπλό, κάθε βαθμός, κάθε γκολ που μπορεί να παίξει ρόλο σε ισοβαθμίες, μπορεί να αποβεί καθοριστικό σε βάθος χρόνου, κάτι που σημαίνει ότι όλες οι λεπτομέρειες παίζουν ρόλο.

Τα ιδεατά σενάρια για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό

Για να έχει σημασία για τον ΠΑΟΚ η συγκεκριμένη βαθμολογία (όπως και για τον Ολυμπιακό) θα πρέπει να κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα Ελλάδας. Επομένως τον Δικέφαλο δεν τον ενδιαφέρει τι κάνουν στην Ευρώπη οι ερυθρόλευκοι και το αντίστροφο, αφού η ενδεχόμενη κατάκτηση του φετινού τίτλου ακυρώνει την άλλη ελληνική ομάδα από αυτή την ειδική βαθμολογία.

Τι θα ήθελαν ΙΔΑΝΙΚΑ οι δύο ελληνικές ομάδες για να αυξήσουν κατακόρυφα τις ελπίδες για ένα απευθείας εισιτήριο στην League phase του επόμενου Champions League σε περίπτωση που κατακτήσουν το ελληνικό πρωτάθλημα;

Πολύ συγκεκριμένα πράγματα...

- Να μην πάρει το πρωτάθλημα Σκωτίας η Ρέιντζερς...

- Να αποκλειστεί από την συνέχεια του Champions League η Κοπεγχάγη (παίζει εκτός με την Μπαρτσελόνα)

- Να μην προχωρήσει πολύ στο Conference League η Σαχτάρ Ντόνετσκ (βρίσκεται ήδη στους 16)

- Να αποκλειστεί από την συνέχεια του Europa League η 20ή Ντινάμο Ζάγκρεμπ (εκτός έδρας με την Μίντιλαντ)

- Να αποκλειστεί από την συνέχεια του Europa League η 28η Σάλτσμπουργκ (θέλει μόνο διπλό στην Αγγλία με Άστον Βίλα)

- Να μην τερματίσει στην πρώτη οκτάδα του Europa League η Φερεντσβάρος και να μην προχωρήσει πολύ στην συνέχεια της διοργάνωσης.

- Να μην τερματίσει στην πρώτη οκτάδα του Europa League ο Ερυθρός Αστέρας και να μην προχωρήσει πολύ στην συνέχεια της διοργάνωσης.

- Να αποκλειστεί από την συνέχεια του Europa League, η 24η Σέλτικ (παίζει εντός με Ουτρέχτη)

- Να μην προχωρήσει πολύ στο Europa League η Μίντιλαντ που θέλει έναν βαθμό για να τερματίσει στην οκτάδα (εντός με Ντινάμο Ζάγκρεμπ).

* Και μία χρήσιμη τελευταία υπενθύμιση. Ακόμα και αν δεν έρθει ένα απευθείας εισιτήριο φέτος για ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακό στην League phase του Champions League, η μεγάλη άνοδος στο ranking πενταετίας των δύο συλλόγων, σημαίνει ότι θα βρίσκονται στην ίδια ειδική βαθμολογία (πιθανώς από θέση ισχύος) και του χρόνου. Διότι, όπως έχουμε πει κάθε ευρωπαϊκό αποτέλεσμα αφήνει αποτύπωμα σε βάθος πενταετίας...