Έντονο επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον Τζάκα στο Γουέστ Χαμ - Σάντερλαντ

Σκηνές έντασης στον πάγκο της Σάντερλαντ στα τελευταία λεπτά του αγώνα με τη Γουέστ Χαμ, με τον Γκρανίτ Τζάκα να είναι στο επίκεντρο.

Η Σάντερλαντ ηττήθηκε με 3-1 στο Λονδίνο για την 23η αγωνιστική της Premier League, ωστόσο το αγωνιστικό κομμάτι ήταν σε δεύτερη μοίρα λίγο πριν το φινάλε.

Ο Ελβετός μέσος αντέδρασε έντονα σε σχόλια οπαδών των γηπεδούχων που βρίσκονταν πίσω από τον πάγκο των φιλοξενούμενων, ανοίγοντας λεκτική αντιπαράθεση.

Η κατάσταση ξέφυγε, με συμπαίκτες του Τζάκα να παρεμβαίνουν για να τον συγκρατήσουν, ενώ αρκετοί φίλοι της Γουέστ Χαμ συμμετείχαν, ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο τους τόνους.

Χρειάστηκε η άμεση επέμβαση της ασφάλειας του γηπέδου με την ένταση να συνεχίζεται για λίγη ώρα και μετά τη λήξη του αγώνα.