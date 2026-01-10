Χρόνος ανάγνωσης 1’ COPA AMERICA Με ασίστ Μπρούνο στον Όσιμεν το 0-1 της Νιγηρίας (vid) 10-01-2026 19:27 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Νιγηρία Ολυμπιακός ΠΡΟΣΩΠΑ Μπρούνο Ονιεμαέτσι 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο αμυντικός του Ολυμπιακού με όμορφη σέντρα βρήκε τον Όσιμεν και εκείνος σκόραρε με κεφαλιά για το 0-1 της Νιγηρίας κόντρα στην Αλγερία με φόντο τα ημιτελικά του Κόπα Άφρικα! Δείτε την ασίστ του Μπρούνο Ονιεμαέτσι: Εντελώς διαφορετικά στοιχεία: 8άρι που δεν θυμίζει Γένσεν menshouse.gr «Μ@λ@κισμένο, τσόκαρο, βλήμα!»: Χυδαία επίθεση στην Ευρυδίκη Βαλαβάνη σε πάρκινγκ (Pic) dailymedia.gr Απ’ τις ομορφότερες Ελληνίδες των ’90s: Πώς είναι σήμερα η ηθοποιός-μοντέλο που παρουσίασε το πρώτο «Ok» στο MAD dailymedia.gr Πόσο; Η πανάκριβη πώληση που έφτιαξε το καλοκαίρι του Άρη! menshouse.gr Βρες σε ποια χώρα βρίσκεται η πόλη: Μπορείς πάνω από 8/10 στο κουίζ γεωγραφίας που οι μισοί Έλληνες χάνουν; menshouse.gr Στη θέση του Μητσοτάκη: Οι δυο επιλογές Σαμαρά για τη θέση του πρωθυπουργού σε κυβέρνηση συνεργασίας με ΝΔ και ΠΑΣΟΚ instanews.gr «Προσπάθησα, αλλά δεν γινόταν»: Ο λόγος που ο Νόλαν έκοψε από την ταινία το πιο γνωστό αστείο της «Οδύσσειας» menshouse.gr Προβάρουν τα πράσινα: Οι 4 μεταγραφές που ανακοινώνει ο Ανδρουλάκης στο ΠΑΣΟΚ instanews.gr Με ασίστ Μπρούνο στον Όσιμεν το 0-1 της Νιγηρίας (vid) SHARE