Με ασίστ Μπρούνο στον Όσιμεν το 0-1 της Νιγηρίας (vid)

Ο αμυντικός του Ολυμπιακού με όμορφη σέντρα βρήκε τον Όσιμεν και εκείνος σκόραρε με κεφαλιά για το 0-1 της Νιγηρίας κόντρα στην Αλγερία με φόντο τα ημιτελικά του Κόπα Άφρικα!

Δείτε την ασίστ του Μπρούνο Ονιεμαέτσι: