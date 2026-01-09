«Στέλνει τον Αντίνο να προπονείται μόνος του μέχρι να πει "ναι" στην Ρίβερ η Γοδόι Κρουζ» (pic)

Απίστευτα πράγματα από την Γοδόι Κρουζ, που είναι έτοιμη να θέσει εκτός ομάδας τον Σαντίνο Αντίνο μέχρι να αποδεχθεί την πρόταση της Ρίβερ Πλέιτ!

Την στιγμή που ο Παναθηναϊκός έχει ανεβάσει κατά πολύ την πρότασή του για τον Σαντίνο Αντίνο και παίζει σε νούμερα που η Ρίβερ Πλέιτ δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσει, ο ισχυρός άνδρας της Γοδόι Κρουζ εμφανίζεται απόλυτα αποφασισμένος να δώσει τον παίκτη στους «Μιγιονάριος».

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ναουέλ Φερέιρα μάλιστα, ο σύλλογος από την Μεντόσα ενημέρωσε τον 20χρονο εξτρέμ ότι θα προπονείται μόνος του μέχρι να αποδεχθεί την πρόταση της Ρίβερ Πλέιτ, από την οποία μάλιστα ζήτησε να μην αποσυρθεί από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Αυτή την στιγμή λοιπόν το «Τριφύλλι» παίζει με σύμμαχο τον παίκτη απέναντι στην επιθυμία της διοίκησης της Γοδόι Κρουζ και της Ρίβερ Πλέιτ και μένει να φανεί ποια πλευρά θα επικρατήσει...

Η σχετική ανάρτηση:

«Τις τελευταίες ώρες υπήρξε επικοινωνία της Γοδόι Κρουζ με τη Ρίβερ Πλέιτ, προκειμένου να μην αποσυρθεί από τις διαπραγματεύσεις για τον Σαντίνο Αντίνο. Ο ποδοσφαιριστής θα προπονείται ξεχωριστά μέχρι να αποδεχθεί την πρόταση των «Μιγιονάριος», ενώ στο μεταξύ ο σύλλογος απέρριψε την τρίτη πρόταση του Παναθηναϊκού, ύψους 8 εκατ. ευρώ».