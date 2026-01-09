«Πάει σε Plan B με τον Σολάρι αντί του Αντίνο η Ρίβερ Πλέιτ»

Αργεντίνικο δημοσίευμα τονίζει ότι η Ρίβερ Πλέιτ στρέφεται πλέον στην περίπτωση του Πάμπλο Σολάρι, με την μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο να «ναυαγεί».

Ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ κάνει ό,τι μπορεί για να παραχωρήσει τον Σαντίνο Αντίνο στην Ρίβερ Πλέιτ, όμως ο παίκτης έχει διαμηνύσει σε όλες τις πλευρές ότι επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό.

Οι «Μιγιονάριος» μοιάζουν να το αποδέχονται πια αυτό και δημοσίευμα του «elcrackdeportivo.com.ar» υποστηρίζει ότι στρέφονται πλέον στην περίπτωση του Πάμπλο Σολάρι, με την μεταγραφή του Αντίνο να «ναυαγεί».

«Παρότι δεν πρόκειται για όνομα που ενθουσιάζει τους φίλους της Ρίβερ, η επιστροφή του πρώην εξτρέμ της Κόλο-Κόλο θα μπορούσε να προσφέρει στον Μαρσέλο Γκαγιάρδο έναν ποιοτικό ακραίο επιθετικό, θέση στην οποία αυτή τη στιγμή η «Μιγιονάριος» υστερεί. Το ερώτημα είναι αν θα επιστρέψει μαζί με τον Σαντίνο Αντίνο» αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα, που στην συνέχεια εξηγεί ότι ο 20χρονος εξτρέμ απομακρύνεται όλο και περισσότερο.

Ο Σολάρι μάλιστα αγωνίστηκε για δύο χρονιές στην Ρίβερ Πλέιτ, καταγράφοντας 30 γκολ και 17 ασίστ σε 110 συμμετοχές.