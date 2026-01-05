Παναθηναϊκός: Εξετάζεται σοβαρά ο Ισπανός αριστερός μπακ, Χάβι Λόπεθ

Ο 23χρονος της Ρεάλ Σοσιεδάδ, έχει ξεχωρίσει στις αναζητήσεις του Ράφα Μπενίτεθ για αριστερό μπακ σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA.

Μετά τα εγχώρια «χτυπήματα», ο Παναθηναϊκός στρέφει το ενδιαφέρον του στην ενίσχυση από την αγορά του εξωτερικού. Η θέση του αριστερού μπακ είναι μία απ’ αυτές που θέλουν οι «πράσινοι» να προσθέσουν παίκτη που μαζί με τον Γιώργο Κυριακόπουλο θα συνθέσουν εξαιρετικό δίδυμο επιλογών για τον Ράφα Μπενίτεθ. Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, η περίπτωση που έχουν ξεχωρίσει στη λίστα τους οι άνθρωποι του «τριφυλλιού», είναι αυτή του Χάβι Λόπες.

Ο 23χρονος που ανήκει στη Ρεάλ Σοσιεδάδ και αγωνίζεται δανεικός στην Οβιέδο, όμως δεν έχει το ρόλο που θα επιθυμούσε κι έτσι τη συγκεκριμένη κατάσταση ίσως δοκιμάσει να εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός.

Τον Λόπες τον γνωρίζει καλά ο Ράφα Μπενίτεθ. Άλλωστε πρόκειται για παίκτη με προοπτική, ο οποίος ήταν διεθνής με τις μικρές Εθνικές της Ισπανίας φτάνοντας μέχρι την Ελπίδων.

Στη χώρα της Ιβηρικής τον θεωρούσαν απ’ τα σπουδαιότερα ταλέντα στη θέση του. Προερχόμενος από τις ακαδημίες της Ντεπορτίβο Αλαβές, ανέβηκε στην πρώτη ομάδα στα 18 του χρόνια κι έμεινε εκεί ως το 2024. Μετρώντας 92 συμμετοχές, 1 γκολ και 4 ασίστ.

Η Ρεάλ Σοσιεδάδ τον ξεχώρισε και τον Ιούλιο του 2024 τον πήρε στο Σαν Σεμπαστιάν. Πληρώνοντας 6,5 εκατ. ευρώ. Μαζί της έκανε 38 συμμετοχές τη σεζόν 2024-25. Όμως κρίθηκε πως πρέπει να δοθεί δανεικός για να έχει σημαντικότερο ρόλο απ’ αυτόν που του πρόσφεραν οι Βάσκοι.

Η Οβιέδο που ανέβηκε στην Primera Division τον απέκτησε δανεικό για την τρέχουσα σεζόν. Παρ’ όλα αυτά δεν βρήκε το χώρο και τον χρόνο που θα ήθελε για να αναπτύξει το ταλέντο του, έχοντας 8 συμμετοχές την φετινή περίοδο (οι 5 ως βασικός).

Είναι 1,83μ., αρκετά δυνατός και γρήγορος. Κλασικό μπακ της ισπανικής σχολής με πολλά ανεβάσματα, τρεξίματα και ισορροπία στον τρόπο παιχνιδιού του.

Η χρηματιστηριακή του αξία, παρά το γεγονός πως είχε φέτος μόλις 8 συμμετοχές, βρίσκεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ, μια αξία διόλου ευκαταφρόνητη για αριστερό μπακ.