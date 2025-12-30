Επαφές της Τζιρόνα με Μπαρτσελόνα για τον Τερ Στέγκεν

Μια πολύ δυνατή μεταγραφική κίνηση θέλει να κάνει η Τζιρόνα που κατέθεσε πρόταση στην Μπαρτσελόνα για τον δανεισμό του Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν.

Ο Γερμανός τερματοφύλακας επέστρεψε πρόσφατα στη δράση μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, όμως δεν βρίσκεται στα πλάνα του Χάνσι Φλικ, με την Μπαρτσελόνα να είναι θετική στο ενδεχόμενο δανεισμού του.

Οι συζητήσεις των δύο ομάδων για την μεταγραφή του Γερμανού τερματοφύλακα γίνονται σε καλό κλίμα όπως αναφέρουν ΜΜΕ από την Ισπανία και η Τζιρόνα κάνει προσπάθεια για να πείσει τον Τερ Στέγκεν για το project της.

H πρόταση της Τζιρόνα στην Μπαρτσελόνα αφορά τον εξάμηνο δανεισμό του έμπειρου τερματοφύλακα και στη συμφωνία να μπει οψιόν αγοράς για το ερχόμενο καλοκαίρι.