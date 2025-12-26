Bye-bye Boxing Day…

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχεται την Νιούκαστλ το βράδυ της Παρασκευής (26/12) και αυτό είναι όλο. Το πιο φτωχό πακέτο της Boxing Day εδώ και 43 χρόνια.

Ακόμα και όσοι δουλεύουμε γράφοντας match reports, δεν μπορούμε να το δούμε σαν απαλλαγή. Έχουμε συνηθίσει αυτή η μέρα να είναι πραγματικά γεμάτη από αγώνες, από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ να πηγαίνουμε… τάπα με Premier League. Φέτος, χαλαρά τίποτα, ένα ματς ίσον κανένα. Η Boxing Day, η παραδοσιακή αυτή μέρα, αγαπημένη των Άγγλων αλλά και όλων των fans του ποδοσφαίρου, δυστυχώς μας τελείωσε φέτος.

«Γιατί;». Προφανώς, αυτή είναι η ερώτηση. Φέτος το ημερολόγιο έκανε ζημιά σε αυτή την παραδοσιακή μέρα καθώς έπεσε Παρασκευή και η Premier League αποφάσισε να συμπτύξει τους αγώνες μέσα στο ΣΚ, 27 και 28 Δεκεμβρίου, μια επιλογή που άφησε την Boxing Day με μόλις έναν αγώνα για πρώτη φορά έπειτα από 43 χρόνια. Σίγουρα, οι υπεύθυνοι δεν ξύπνησαν μια μέρα και είπαν ‘f@ck it, δεν θέλουμε να δούμε μπάλα φέτος’.

Υπήρχε ένας λόγος πίσω από την απόφαση. Όπως προκύπτει, ο λόγος της απόφασης ήταν η δημιουργία του προγράμματος στο πρωτάθλημα. Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε πριν μερικές εβδομάδες, η Αρχή απέδωσε το όλο σκηνικό στην αύξηση των αγώνων στις ευρώπαϊκές διοργανώσεις, η οποία οδήγησε σε αυτή τη ‘ρύθμιση’ που επηρέασε ακόμα και το FA Cup.

Αν και το format παραμένει ίδιο από το 1995, δηλαδή 380 αγώνες, η Premier League μάζεψε τις υποχρεώσεις των ομάδων σε 33 εβδομάδες, λιγότερες από όσες ήταν στο παρελθόν. Φυσικά, εξήγηση υπάρχει και γι’ αυτό, με τα τηλεοπτικά να παίζουν μπάλα. Οι συμφωνίες ήθελαν τα ματς να παιχτούν σε αυτά τα συγκεκριμένα ΣΚ, αφήνοντας μόλις 5 ‘ρεπό’ και η επιθυμία να μετακομίσει η εορταστική αγωνιστική μετά τις 26 Δεκεμβρίου.

Από την PL πάντως, έσπευσαν να καθησυχάσουν τους πάντες, από τους fans μέχρι κάθε ενδιαφερόμενο προς τα πάνω. Ενημέρωσαν ότι αυτή είναι μια εξαίρεση, η οποία έχει να κάνει με τη δομή που απέκτησε φέτος το αγωνιστικό καλεντάρι.

Ευτυχώς, το 2026 η Boxing Day πέφτει Σάββατο, οπότε όλα θα επιστρέψουν σε ό,τι είχαμε συνηθίσει. Δυστυχώς, ακόμα και μια τέτοια μέρα, με παράδοση δεκαετιών, δεν είχε άλλη επιλογή από το να συμβιβαστεί, να «πληρώσει» τα συμφέροντα των ημερών και να γίνει κομμάτι του συστήματος…