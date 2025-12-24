«Ενδιαφέρον από τη Ρεάλ Οβιέδο για τον Γιακουμάκη» - Τι αναφέρουν τα ΜΜΕ από το Μεξικό!

Ενδιαφέρον από τη Ρεάλ Οβιέδο για τον Γιώργο Γιακουμάκη προκύπτει από το Μεξικό, υπογραμμίζοντας πως η νεοφώτιστη ομάδα της Ισπανίας ρώτησε για τον φορ του ΠΑΟΚ ενώ η Κρουζ Αζούλ εμφανίζεται διατεθειμένη να συζητήσει μία ενδεχόμενη πρόταση.

Τα πεπραγμένα του Γιώργου Γιακουμάκη με τη φανέλα του ΠΑΟΚ φαίνεται πως δεν έχουν περάσει απαρατήρητα από τη Ρεάλ Οβιέδο που «καίγεται» για την απόκτηση ενός φορ.

Η νεοφώτιση ομάδα της Ισπανίας, μετά από 17 αγωνιστικές, έχει σκοράρει μόλις επτά γκολ, έχοντας τη χειρότερη επίθεση του πρωταθλήματος. Οι ιθύνοντες έχουν βγει στην αγορά και φαίνεται πως έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στον Γιώργο Γιακουμάκη.

Όπως αναφέρει ο Μεξικανός δημοσιογράφος Θέσαρ Λουίς Μέρλο, «η Οβιέδο ενημερώθηκε για τις προϋποθέσεις σχετικά με τον Γιώργο Γιακουμάκη», προσθέτοντας πως: «Αν η πρόταση είναι καλή, η Κρουζ Αζούλ είναι διατεθειμένη να τον διαπραγματευτεί».

Θυμίζουμε πως ο Γιώργος Γιακουμάκης αγωνίζεται υπό τη μορφή δανεισμού στον ΠΑΟΚ, έχοντας αφήσει άκρως θετικές εντυπώσεις στο α΄μισό της σεζόν, με τη ρήτρα του να ανέρχεται στα πέντε εκατ. ευρώ.