Δεν κατέβηκε στην Τούμπα, μπράβο μόνο στον Κότσαρη, μονόδρομος οι αλλαγές και να γίνει ΟΜΑΔΑ!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για τον τραγικό Παναθηναϊκό, που δεν κατέβηκε να παίξει στην Τούμπα και τον Κότσαρη, που έσωσε την ομάδα του από τα χειρότερα και λέει, ότι αν δεν υπάρξει βελτίωση θα κλείσει η χρονιά με τον χειρότερο τρόπο.

Είναι κάποια παιχνίδια, που λες από το πρώτο ημίχρονο «πότε λήγει ;». Ε αυτό ήταν το αποψινό ματς. Ο Παναθηναϊκός σε ένα παιχνίδι, που υποτίθεται θα έπρεπε να τρώει σίδερα, μπήκε λες και παίζει φιλικό προετοιμασίας. Σε όλα τα επίπεδα. Και στο τέλος έχασε με κάτω τα χέρια, διασύρθηκε αγωνιστικά και αυτό στο σκορ δεν φάνηκε, διότι βρέθηκε σε μεγάλη βραδιά ο Κότσαρης.

Λέγαμε στην αρχή της εβδομάδας για τις δύο μεγάλες ελλείψεις, τον Λαφόν και τον Ντέσερς. Το κενό του πρώτου δεν φάνηκε, διότι δεν νομίζω, ότι θα έκανε κάτι περισσότερο ο Λαφόν από τον Κότσαρη. Το κενό του δεύτερου θα έλεγα, ότι θα φαινόταν, αν η μπάλα έφθανε στο φορ. Αυτό δεν έγινε, παρά ελάχιστες φορές.

Ο Παναθηναϊκός έχασε με κάτω τα χέρια και από το πρώτο λεπτό φάνηκε που θα πάει το ματς. Στο ημίωρο το ματς θα έπρεπε να ήταν 2-0 και ο Παναθηναϊκός είχε χάσει από τα αποδυτήρια. Το ρόστερ αυτό έχει καεί από τις πολλές αλλαγές προπονητών. Πάει αυτό, το ξέρουμε το έχουμε πει. Απλά εγώ λέω, ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν γίνει ομάδα, αν δεν αποκτήσει την ταυτότητα, που θέλει να του δώσει ο προπονητής του, τότε και 15 μεταγραφές να γίνουν του χρόνου τέτοια εποχή θα λέμε ότι «δεν κάνουν αυτοί πάμε για τους επόμενους».

Το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα και απόψε στο γήπεδο φάνηκε η διαφορά. Από την μία υπήρχε μία ομάδα , που είναι ομάδα προπονητή, με πλάνο στο γήπεδο και από την άλλη ήταν μία ομάδα με τρεις αλλαγές προπονητών σε πέντε μήνες, που ψάχνεται και είναι σε αναδόμηση και αλλαγή ρόστερ. Αρα έγινε το φυσιολογικό. Η ομάδα κέρδισε την μη ομάδα. Το μη αποδεκτό για μένα είναι να παίζεις στον Παναθηναϊκό και να μην δίνεις και την ψυχή σου και να κινδυνεύεις να χάσεις με πέντε γκολ και να παρουσιάζεις αυτή την εικόνα.

Οι ήττες μπορεί να έρθουν στο ντέρμπι. Ντέρμπι είναι μπορείς να νικήσεις, ή να χάσεις. Αυτό που ενοχλεί απόψε είναι η εικόνα, πιο πολύ από την ήττα. Και ήταν η χειρότερη εμφάνιση του Παναθηναϊκού επί εποχής Μπενίτεθ. Με τον ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο έκανε το καλύτερο παιχνίδι η ομάδα επί Μπενίτεθ, απόψε έκανε το χειρότερο.

Ο Ισπανός τεχνικός ασφαλώς και έχει την μικρότερη ευθύνη με αυτά, που βρήκε. Όπως τότε είπαμε, όμως, ότι έχει μεγάλη συμβολή στη νίκη έτσι και απόψε λέμε, ότι δεν έκανε καλή διαχείρηση. Του Γεντβάι δεξί μπακ δεν βγήκε σε αντίθεση με το ματς της Λεωφόρου και ενώ αυτό φάνηκε από το πρώτο ημίχρονο έμεινε στο ματς μέχρι το 76'. Γενικά και με εξαίρεση τον Κότσαρη και τον Καλάμπρια όλοι οι άλλοι παίκτες του ήταν εκτός κλίματος αγώνα. Αρα θα μπορούσαν οι αλλαγές να γίνουν πιο νωρίς.

Ο Παναθηναϊκός έχει έναν δρόμο τώρα. Να κάνει μεταγραφές τοπ επιπέδου παικτών, αλλά και να κάνει ομάδα. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν μέχρι το καλοκαίρι, διότι αν δεν γίνουν μπορεί ο Παναθηναϊκός να μην μπει ούτε τετράδα και να είναι μεγάλο το κάζο…