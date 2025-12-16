Βρήκε ομάδα για το «restart» o Τομιγιάσου!

Μετά από ένα χρόνο απουσίας λόγω τραυματισμού στο γόνατο, ο 27χρονος Ιάπωνας αριστερός μπακ και «free agent» εσχάτως, υπέγραψε στον Άγιαξ έως το φινάλε της σεζόν 2025-26.

Ο Τακεχίρο Τομιγιάσου ταλαιπωρήθηκε από αρκετούς τραυματισμούς στην Άρσεναλ, με αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί άδοξα η παρουσία του στο Λονδίνο τον περασμένο Ιούλιο.

Οι «κανονιέρηδες» δαπάνησαν 18,6 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσουν από την Μπολόνια το 2021 και αναμφίβολα οι δυο μεριές ήλπιζαν να είχε εξελιχθεί καλύτερα η συνεργασία τους (2 γκολ - 6 ασίστ σε 84 συμμετοχές). Αρκετοί οι τραυματισμοί και ο τελευταίος στο γόνατο ένας «γρίφος», καθώς ξεκίνησε από την προετοιμασία το καλοκαίρι του 2024, η επάνοδός του πήρε αναβολές και εν τέλει οδηγήθηκε στην πόρτα του χειρουργείου, μένοντας εκτός δράσης σε όλο το 2025 και μάλιστα, χωρίς συμβόλαιο!

Η Σεντ-Τρούιντεν τον πίστεψε πρώτη και τον έφερε στην Ευρώπη από τη Φουκουόκα τον Ιανουάριο του 2018 και μέσα σε ένα χρόνο «ροσσομπλού» τον... τσίμπησαν με 7 εκατ. ευρώ.

Η ολλανδική ομάδα τον εξέτασε διεξοδικά και πιστεύει ότι μπορεί να προσφέρει άμεσα, δίνοντας ισορροπία σε ένα νεανικό σύνολο που αναδομείται. Το συμβόλαιο είναι εξάμηνο και ίσως, εξαργυρώσει ένα πιο σταθερό, συνεχίζοντας στο Άμστερνταμ.

Welcome to Ajax, Takehiro Tomiyasu 🇯🇵 pic.twitter.com/R4BWb3fm1C — AFC Ajax (@AFCAjax) December 16, 2025