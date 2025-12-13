Επέστρεψε στις νίκες η Φούλαμ η οποία πέρασε με 2-3 από την έδρα της Μπέρνλι υποχρεώνοντάς τη σε 7η σερί ήττα στην Premier League.

Δύσκολα τα πράγματα για την ομάδα του Σκοτ Πάρκερ, που μετά τη νέα ήττα έμεινε στους 10 βαθμούς έπειτα από 16 αγώνες και έχει από κάτω της μόνο την Γουλβς. Στους 20 πήγε εκείνη του Μάρκο Σίβλα, που πήρε ανάσα, όμως παραμένει στο δεύτερο μισό του πίνακα.

Ο αγώνας ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για τους φιλοξενούμενους καθώς ο Σμιθ-Ρόου έκανε το 0-1 στο 9’ από κοντά, για να ισοφαρίσουν οι γηπεδούχοι στο 21’ με τον Ογκοτσούκβου. Η Φούλαμ πήρε ξανά το προβάδισμα στο 31’ με τον Μπάσεϊ έπειτα από προσπάθεια του Γουίλσον και διαφορά δύο τερμάτων στο 58’ με τον Γουίλσον να γίνεται από δημιουργός, σκόρερ (1-3). Το μόνο που κατάφερε η Μπέρνλι ήταν να μειώσει για το τελικό 2-3 στο 86’ με τον Σόνε.